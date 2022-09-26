***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
26.09.2022 10:57
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065145
BIST
11:383.276
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -5,41
|Açılış
|: 3.283
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
3.310
En Düşük
3.262
11:3818,4575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0435
|Açılış
|: 18,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5850
|
18,4589
En Düşük
18,4086
11:3817,9161
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0725
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
17,9173
En Düşük
17,6343
11:38976,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 2,95
|Açılış
|: 975,98
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
978,58
En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler11:38
|GRNYO
|4,62
|4.120.001
|% 10,00
|
|ELITE
|27,60
|42.551.655
|% 9,96
|
|ULKER
|23,94
|127.294.921
|% 9,92
|
|TEKTU
|2,16
|61.660.398
|% 9,64
|
|IHAAS
|70,65
|6.893.900
|% 9,11
|
|PINSU
|5,85
|23.226.436
|% -10,00
|
|ULUFA
|6,40
|719.085
|% -9,99
|
|ISGYO
|9,10
|183.026.737
|% -9,99
|
|TSKB
|2,62
|234.327.103
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,28
|310.259.066
|% -9,88
|
|SASA
|64,45
|1.255.007.559
|% 4,12
|
|THYAO
|69,65
|1.240.300.447
|% -1,69
|
|HEKTS
|53,05
|785.139.797
|% 4,84
|
|VESTL
|38,36
|698.306.685
|% 7,27
|
|ASELS
|30,46
|692.059.335
|% 1,20
|
|SKBNK
|2,28
|310.259.066
|% -9,88
|
|TSKB
|2,62
|234.327.103
|% -9,97
|
|ZOREN
|4,79
|377.280.447
|% 7,16
|
|EKGYO
|3,92
|303.420.018
|% -1,26
|
|YKBNK
|6,70
|466.647.294
|% -3,46
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4438
|18,4575
|% 0,24
|
|Euro
|17,8808
|17,9161
|% 0,41
|
|Sterlin
|19,7950
|19,8943
|% -0,67
|
|Frank
|18,6528
|18,7651
|% -0,13
|
|Riyal
|4,8938
|4,9184
|% 0,30
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.646
|1,89
|
|Altın Gr.
|976
|976
|2,83
|
|Cumhuriyet
|6.635
|6.735
|14,00
|
|Tam
|6.671
|6.749
|-13,00
|
|Yarım
|3.243
|3.299
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.647
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,71
|18,74
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,10
|11,12
|-0,06
|
|B. Petrol
|84,51
|84,51
|-0,52
|