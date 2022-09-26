***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
26.09.2022 10:59
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065149
BIST
11:133.271
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -10,97
|Açılış
|: 3.283
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
3.310
En Düşük
3.262
11:1318,4551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0411
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5850
|
18,4589
En Düşük
18,4086
11:1317,9026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0590
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
17,9173
En Düşük
17,6343
11:13976,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,21
|Açılış
|: 976,36
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
978,58
En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler11:12
|GRNYO
|4,62
|4.046.964
|% 10,00
|
|ULKER
|23,94
|121.812.637
|% 9,92
|
|TEKTU
|2,16
|60.181.420
|% 9,64
|
|ELITE
|27,50
|39.974.449
|% 9,56
|
|GMTAS
|3,84
|43.596.586
|% 9,40
|
|PINSU
|5,85
|22.939.769
|% -10,00
|
|ISGYO
|9,10
|120.018.241
|% -9,99
|
|ULUFA
|6,40
|669.485
|% -9,99
|
|TSKB
|2,62
|105.566.266
|% -9,97
|
|INVEO
|19,97
|36.871.093
|% -9,96
|
|THYAO
|69,60
|1.104.321.287
|% -1,76
|
|SASA
|64,00
|1.083.397.309
|% 3,39
|
|HEKTS
|53,15
|721.956.851
|% 5,04
|
|VESTL
|37,98
|620.890.724
|% 6,21
|
|ASELS
|30,60
|537.654.216
|% 1,66
|
|SKBNK
|2,28
|264.056.000
|% -9,88
|
|ZOREN
|4,78
|350.576.896
|% 6,94
|
|EKGYO
|3,92
|266.453.491
|% -1,26
|
|YKBNK
|6,74
|391.953.385
|% -2,88
|
|ISCTR
|7,53
|380.282.220
|% -3,83
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4467
|18,4513
|% 0,20
|
|Euro
|17,8686
|17,8977
|% 0,30
|
|Sterlin
|19,7528
|19,8518
|% -0,88
|
|Frank
|18,6881
|18,8007
|% 0,06
|
|Riyal
|4,8934
|4,9179
|% 0,29
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.646
|2,60
|
|Altın Gr.
|976
|976
|3,05
|
|Cumhuriyet
|6.635
|6.735
|14,00
|
|Tam
|6.676
|6.758
|-4,00
|
|Yarım
|3.245
|3.304
|3,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.649
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,73
|18,75
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,09
|11,11
|-0,07
|
|B. Petrol
|84,35
|84,35
|-0,68
|