***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
26.09.2022 11:05
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065151
BIST
11:013.278
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -3,21
|Açılış
|: 3.283
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
3.310
En Düşük
3.267
11:0118,4596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0456
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5850
|
18,4596
En Düşük
18,4086
11:0117,8905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0469
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0750
|
17,9173
En Düşük
17,6343
11:01975,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,27
|Açılış
|: 975,42
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
978,58
En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler10:59
|GRNYO
|4,62
|3.844.561
|% 10,00
|
|GMTAS
|3,86
|31.940.100
|% 9,97
|
|ULKER
|23,94
|117.985.876
|% 9,92
|
|TEKTU
|2,16
|59.604.529
|% 9,64
|
|ELITE
|27,48
|28.709.014
|% 9,48
|
|PINSU
|5,85
|22.219.166
|% -10,00
|
|ISGYO
|9,10
|73.524.785
|% -9,99
|
|ULUFA
|6,40
|645.510
|% -9,99
|
|TSKB
|2,62
|105.172.347
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,28
|195.657.143
|% -9,88
|
|SASA
|63,95
|969.668.748
|% 3,31
|
|THYAO
|70,20
|808.364.719
|% -0,92
|
|HEKTS
|53,05
|635.067.851
|% 4,84
|
|VESTL
|38,02
|524.720.905
|% 6,32
|
|ASELS
|30,68
|459.810.755
|% 1,93
|
|SKBNK
|2,28
|195.657.143
|% -9,88
|
|ZOREN
|4,79
|310.996.820
|% 7,16
|
|EKGYO
|3,94
|211.168.552
|% -0,76
|
|YKBNK
|6,75
|314.840.479
|% -2,74
|
|TSKB
|2,62
|105.172.347
|% -9,97
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4452
|18,4521
|% 0,21
|
|Euro
|17,8927
|17,9144
|% 0,40
|
|Sterlin
|19,6788
|19,7775
|% -1,25
|
|Frank
|18,6926
|18,8052
|% 0,08
|
|Riyal
|4,8927
|4,9173
|% 0,28
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.645
|1,26
|
|Altın Gr.
|975
|975
|2,14
|
|Cumhuriyet
|6.635
|6.735
|14,00
|
|Tam
|6.668
|6.753
|-9,00
|
|Yarım
|3.242
|3.301
|0,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.648
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,65
|18,68
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,07
|11,08
|-0,10
|
|B. Petrol
|84,88
|84,88
|-0,15
|
Seans Raporu
10:59
daha fazla
-
11:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 88 artarak (% 0.05 ) 3, 558
-
11:14XU100
Endeks 3, 287 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 16 üstünde . İşlem hacmi 12, 584.00 milyon TL de
-
11:14KERVT
Yüzde 4.75 oranında artışla 9.26 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 940, 385 adet işlem
-
11:13KONTR
Yüzde 4.82 oranında artışla 51.15 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 979, 425 adet işlem
-
11:12ALCTL
Yüzde 4.22 oranında artışla 35.56 lira fiyatla işlem gören hissede 626, 296 adet işlem