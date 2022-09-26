***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
26.09.2022 11:36
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065164
BIST
15:103.223
En Yüksek
|Değişim
|: -1,79%
|| -58,64
|Açılış
|: 3.283
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
3.310
En Düşük
3.223
15:1018,4586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0446
|Açılış
|: 18,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5850
|
18,4744
En Düşük
18,4086
15:1017,8701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0265
|Açılış
|: 17,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
17,9280
En Düşük
17,6343
15:10974,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,34
|Açılış
|: 974,49
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
978,58
En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler15:10
|GRNYO
|4,62
|7.257.279
|% 10,00
|
|ELITE
|27,60
|56.975.415
|% 9,96
|
|ERBOS
|137,00
|175.855.491
|% 9,95
|
|ESCAR
|47,78
|14.686.102
|% 9,84
|
|TEKTU
|2,16
|64.224.402
|% 9,64
|
|PINSU
|5,85
|23.997.092
|% -10,00
|
|COSMO
|43,20
|1.510.382
|% -10,00
|
|ISGYO
|9,10
|371.047.301
|% -9,99
|
|ULUFA
|6,40
|1.059.200
|% -9,99
|
|KZBGY
|23,44
|162.700.682
|% -9,98
|
|SASA
|64,40
|1.976.107.058
|% 4,04
|
|THYAO
|68,90
|1.958.020.178
|% -2,75
|
|VESTL
|38,88
|1.614.130.672
|% 8,72
|
|HEKTS
|52,60
|1.367.411.554
|% 3,95
|
|YKBNK
|6,68
|1.196.930.793
|% -3,75
|
|SKBNK
|2,28
|475.615.864
|% -9,88
|
|KATMR
|1,78
|343.691.899
|% 8,54
|
|YKBNK
|6,68
|1.196.930.793
|% -3,75
|
|EKGYO
|3,89
|634.581.062
|% -2,02
|
|ISCTR
|7,40
|1.111.538.301
|% -5,49
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4476
|18,4586
|% 0,24
|
|Euro
|17,8500
|17,8701
|% 0,15
|
|Sterlin
|19,8685
|19,9682
|% -0,30
|
|Frank
|18,5415
|18,6532
|% -0,73
|
|Riyal
|4,8911
|4,9156
|% 0,24
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.641
|1.641
|-2,84
|
|Altın Gr.
|974
|974
|0,64
|
|Cumhuriyet
|6.612
|6.712
|-23,00
|
|Tam
|6.649
|6.729
|-33,00
|
|Yarım
|3.235
|3.292
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.641
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,71
|18,74
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,12
|11,14
|-0,05
|
|B. Petrol
|83,66
|83,66
|-1,37
|