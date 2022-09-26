***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
26.09.2022 11:50
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065169
BIST
14:393.244
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -38,00
|Açılış
|: 3.283
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
3.310
En Düşük
3.232
14:3918,4563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0423
|Açılış
|: 18,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5850
|
18,4744
En Düşük
18,4086
14:3917,8415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0021
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
17,9280
En Düşük
17,6343
14:39973,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,02
|Açılış
|: 973,17
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
978,58
En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler14:37
|GRNYO
|4,62
|7.191.222
|% 10,00
|
|ELITE
|27,60
|56.050.925
|% 9,96
|
|KATMR
|1,80
|321.748.634
|% 9,76
|
|TEKTU
|2,16
|64.095.126
|% 9,64
|
|USAK
|3,72
|93.863.273
|% 9,41
|
|PINSU
|5,85
|23.886.954
|% -10,00
|
|COSMO
|43,20
|1.510.382
|% -10,00
|
|ISGYO
|9,10
|370.975.811
|% -9,99
|
|ULUFA
|6,40
|938.573
|% -9,99
|
|TSKB
|2,62
|318.335.674
|% -9,97
|
|SASA
|64,50
|1.878.655.069
|% 4,20
|
|THYAO
|69,30
|1.818.717.188
|% -2,19
|
|VESTL
|38,88
|1.564.505.293
|% 8,72
|
|HEKTS
|52,00
|1.302.565.503
|% 2,77
|
|YKBNK
|6,69
|1.097.997.322
|% -3,60
|
|SKBNK
|2,28
|443.988.255
|% -9,88
|
|KATMR
|1,80
|321.748.634
|% 9,76
|
|YKBNK
|6,69
|1.097.997.322
|% -3,60
|
|EKGYO
|3,90
|571.809.036
|% -1,76
|
|ISCTR
|7,39
|1.029.462.034
|% -5,62
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4488
|18,4540
|% 0,22
|
|Euro
|17,8309
|17,8499
|% 0,04
|
|Sterlin
|19,8965
|19,9962
|% -0,16
|
|Frank
|18,5475
|18,6592
|% -0,70
|
|Riyal
|4,8909
|4,9155
|% 0,24
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.640
|1.641
|-3,04
|
|Altın Gr.
|973
|974
|0,48
|
|Cumhuriyet
|6.611
|6.711
|-24,00
|
|Tam
|6.647
|6.728
|-34,00
|
|Yarım
|3.234
|3.292
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.641
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,70
|18,73
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,10
|-0,08
|
|B. Petrol
|84,36
|84,36
|-0,67
|
Seans Raporu
14:37
daha fazla
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14:51KUVVA
Yüzde -4.98 oranında düşüşle 42.00 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 731 adet işlem
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14:49
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, TUPRS, TAVHL
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14:49
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler VESTL, TTKOM, SASA
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14:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -47, 65 kaybederek (% -1.64 ) 2, 861
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14:49
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KATMR, ELITE, GRNYO, TEKTU