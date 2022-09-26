***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
26.09.2022 11:50
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065171
BIST
14:393.244
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -38,07
|Açılış
|: 3.283
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
3.310
En Düşük
3.232
14:3918,4563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0423
|Açılış
|: 18,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5850
|
18,4744
En Düşük
18,4086
14:3917,8415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0021
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
17,9280
En Düşük
17,6343
14:39973,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,02
|Açılış
|: 973,17
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
978,58
En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler14:39
|GRNYO
|4,62
|6.689.952
|% 10,00
|
|ELITE
|27,60
|56.050.925
|% 9,96
|
|KATMR
|1,80
|320.970.735
|% 9,76
|
|TEKTU
|2,16
|64.082.948
|% 9,64
|
|TBORG
|22,50
|1.157.069
|% 9,22
|
|PINSU
|5,85
|23.886.153
|% -10,00
|
|COSMO
|43,20
|1.510.382
|% -10,00
|
|ISGYO
|9,10
|370.975.620
|% -9,99
|
|ULUFA
|6,40
|893.146
|% -9,99
|
|TSKB
|2,62
|318.322.718
|% -9,97
|
|SASA
|64,40
|1.876.897.305
|% 4,04
|
|THYAO
|69,15
|1.812.526.608
|% -2,40
|
|VESTL
|38,82
|1.562.703.922
|% 8,56
|
|HEKTS
|52,00
|1.299.589.622
|% 2,77
|
|YKBNK
|6,68
|1.097.718.804
|% -3,75
|
|SKBNK
|2,28
|443.956.747
|% -9,88
|
|KATMR
|1,80
|320.970.735
|% 9,76
|
|YKBNK
|6,68
|1.097.718.804
|% -3,75
|
|EKGYO
|3,90
|570.629.445
|% -1,76
|
|ISCTR
|7,39
|1.028.499.218
|% -5,62
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4491
|18,4563
|% 0,23
|
|Euro
|17,8204
|17,8415
|% -0,01
|
|Sterlin
|19,9283
|20,0283
|% 0,00
|
|Frank
|18,5566
|18,6684
|% -0,65
|
|Riyal
|4,8908
|4,9154
|% 0,24
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.640
|1.641
|-3,08
|
|Altın Gr.
|972
|972
|-0,88
|
|Cumhuriyet
|6.610
|6.710
|-25,00
|
|Tam
|6.640
|6.720
|-42,00
|
|Yarım
|3.231
|3.288
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.620
|1.639
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,67
|18,69
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,05
|11,06
|-0,12
|
|B. Petrol
|84,13
|84,13
|-0,90
|
Seans Raporu
14:39
daha fazla
-
14:54XU100
Endeks 3, 243 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 17 altında . İşlem hacmi 31, 908.00 milyon TL de
-
14:54ISCTR
Yüzde -5.36 oranında düşüşle 7.41 lira fiyatla işlem gören hissede 137, 784, 511 adet işlem
-
14:51KUVVA
Yüzde -4.98 oranında düşüşle 42.00 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 731 adet işlem
-
14:49
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, TUPRS, TAVHL
-
14:49
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler VESTL, TTKOM, SASA