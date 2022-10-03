***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
3.10.2022 08:49
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066475
BIST
18:053.180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.151
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
|
3.180
En Düşük
3.130
18:0518,5673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0656
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,5693
En Düşük
18,4910
18:0518,2728
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1365
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1300
|
18,2728
En Düşük
18,1202
18:05993,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 4,86
|Açılış
|: 993,08
|
|Önceki Kapanış
|: 988,22
|
994,93
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BERA
|19,91
|432.635.320
|% 10,00
|
|CONSE
|4,51
|150.056.555
|% 10,00
|
|ESEN
|45,54
|109.923.489
|% 10,00
|
|UZERB
|46,94
|1.497.996
|% 9,98
|
|EKIZ
|14,45
|2.580.354
|% 9,97
|
|KZBGY
|19,23
|313.531.783
|% -9,97
|
|CASA
|118,70
|1.003.134
|% -9,94
|
|ISGYO
|6,12
|2.620.754.205
|% -7,97
|
|SODSN
|22,48
|738.181
|% -7,34
|
|ENSRI
|19,10
|130.952.101
|% -6,74
|
|THYAO
|70,60
|3.439.050.750
|% 2,92
|
|SASA
|68,20
|2.632.502.744
|% 3,57
|
|ISGYO
|6,12
|2.620.754.205
|% -7,97
|
|ASELS
|29,30
|1.886.650.163
|% -2,01
|
|ALARK
|58,75
|1.737.820.434
|% 4,35
|
|ISGYO
|6,12
|2.620.754.205
|% -7,97
|
|EKGYO
|3,87
|1.553.347.174
|% 1,31
|
|ODAS
|6,34
|1.406.384.062
|% 6,73
|
|YKBNK
|7,07
|1.580.381.221
|% 0,57
|
|TSKB
|2,45
|497.237.732
|% -2,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5486
|18,5587
|% 0,31
|
|Euro
|18,2176
|18,2428
|% 0,59
|
|Sterlin
|20,6143
|20,7177
|% 0,05
|
|Frank
|18,7473
|18,8602
|% 0,41
|
|Riyal
|4,9238
|4,9485
|% 0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.664
|1.665
|3,51
|
|Altın Gr.
|993
|993
|5,00
|
|Cumhuriyet
|6.624
|6.724
|-33,00
|
|Tam
|6.686
|6.784
|52,00
|
|Yarım
|3.253
|3.319
|28,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.658
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,40
|19,42
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,56
|0,22
|
|B. Petrol
|87,44
|87,44
|2,30
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU100
Endeks 3, 173 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 84 üstünde . İşlem hacmi 42, 566.00 milyon TL de
-
17:58MEDTR
Yüzde 4.42 oranında artışla 25.06 lira fiyatla işlem gören hissede 720, 384 adet işlem
-
17:57ODAS
Yüzde 6.57 oranında artışla 6.33 lira fiyatla işlem gören hissede 212, 033, 038 adet işlem
-
17:56YAYLA
Yüzde 4.45 oranında artışla 3.99 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 112, 733 adet işlem
-
17:55ESEN
Yüzde 8.84 oranında artışla 45.06 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 075, 664 adet işlem