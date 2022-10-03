***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
3.10.2022 08:55
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066483
BIST
8:10:3.180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
|
0
En Düşük
0
8:10:18,5627
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0610
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,5693
En Düşük
18,4910
8:10:18,2238
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0875
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1300
|
18,2683
En Düşük
18,1202
8:10:992,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 3,99
|Açılış
|: 992,21
|
|Önceki Kapanış
|: 988,22
|
995,32
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler8:10:
|HKTM
|46,66
|57.047.021
|% 0,00
|
|OBASE
|15,60
|16.024.289
|% 0,00
|
|YAYLA
|3,99
|12.729.615
|% 0,00
|
|YYAPI
|1,08
|4.001.562
|% 0,00
|
|KUVVA
|44,00
|661.543
|% 0,00
|
|HKTM
|46,66
|57.047.021
|% 0,00
|
|OBASE
|15,60
|16.024.289
|% 0,00
|
|YAYLA
|3,99
|12.729.615
|% 0,00
|
|YYAPI
|1,08
|4.001.562
|% 0,00
|
|KUVVA
|44,00
|661.543
|% 0,00
|
|THYAO
|70,60
|3.439.050.750
|% 0,00
|
|SASA
|68,20
|2.632.502.744
|% 0,00
|
|ISGYO
|6,12
|2.620.754.205
|% 0,00
|
|ASELS
|29,30
|1.886.650.163
|% 0,00
|
|ALARK
|58,75
|1.737.820.434
|% 0,00
|
|ISGYO
|6,12
|2.620.754.205
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,87
|1.553.347.174
|% 0,00
|
|ODAS
|6,34
|1.406.384.062
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,07
|1.580.381.221
|% 0,00
|
|TSKB
|2,45
|497.237.732
|% 0,00
|
|8:10:
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5490
|18,5515
|% 0,27
|
|Euro
|18,1838
|18,2178
|% 0,45
|
|Sterlin
|20,7164
|20,8203
|% 0,55
|
|Frank
|18,7018
|18,8145
|% 0,17
|
|Riyal
|4,9244
|4,9491
|% 0,29
|
|8:10:
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.663
|1,96
|
|Altın Gr.
|993
|993
|4,67
|
|Cumhuriyet
|6.624
|6.724
|-33,00
|
|Tam
|6.683
|6.758
|26,00
|
|Yarım
|3.252
|3.306
|15,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.651
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,24
|19,26
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,53
|0,20
|
|B. Petrol
|87,30
|87,30
|2,16
|
Seans Raporu
8:10:
daha fazla
-
17:58XU100
Endeks 3, 173 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 84 üstünde . İşlem hacmi 42, 566.00 milyon TL de
-
17:58MEDTR
Yüzde 4.42 oranında artışla 25.06 lira fiyatla işlem gören hissede 720, 384 adet işlem
-
17:57ODAS
Yüzde 6.57 oranında artışla 6.33 lira fiyatla işlem gören hissede 212, 033, 038 adet işlem
-
17:56YAYLA
Yüzde 4.45 oranında artışla 3.99 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 112, 733 adet işlem
-
17:55ESEN
Yüzde 8.84 oranında artışla 45.06 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 075, 664 adet işlem