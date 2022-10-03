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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname

3.10.2022 08:55
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname


***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066483


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HKTM 46,66 57.047.021 % 0,00  
OBASE 15,60 16.024.289 % 0,00  
YAYLA 3,99 12.729.615 % 0,00  
YYAPI 1,08 4.001.562 % 0,00  
KUVVA 44,00 661.543 % 0,00  
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8:10: Alış Satış %  
Dolar 18,5490 18,5515 % 0,27  
Euro 18,1838 18,2178 % 0,45  
Sterlin 20,7164 20,8203 % 0,55  
Frank 18,7018 18,8145 % 0,17  
Riyal 4,9244 4,9491 % 0,29  
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8:10: Alış Satış %  
Altın Ons 1.663 1.663 1,96  
Altın Gr. 993 993 4,67  
Cumhuriyet 6.624 6.724 -33,00  
Tam 6.683 6.758 26,00  
Yarım 3.252 3.306 15,00  
Çeyrek 1.631 1.651 5,00  
Gümüş.Ons 19,24 19,26 0,22  
Gümüş Gr. 11,52 11,53 0,20  
B. Petrol 87,30 87,30 2,16  
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