***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
3.10.2022 09:10
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066507
BIST
18:053.180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.151
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
|
3.180
En Düşük
3.130
18:0518,5582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0565
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,5693
En Düşük
18,4910
18:0518,2613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1250
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1300
|
18,2683
En Düşük
18,1202
18:05994,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 6,10
|Açılış
|: 994,50
|
|Önceki Kapanış
|: 988,22
|
995,32
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|48,98
|6.403.000
|% 0,00
|
|ADEL
|31,14
|6.185.958
|% 0,00
|
|ADESE
|0,94
|51.168.087
|% 0,00
|
|AEFES
|40,06
|126.446.157
|% 0,00
|
|AFYON
|4,46
|25.797.095
|% 0,00
|
|ACSEL
|48,98
|6.403.000
|% 0,00
|
|ADEL
|31,14
|6.185.958
|% 0,00
|
|ADESE
|0,94
|51.168.087
|% 0,00
|
|AEFES
|40,06
|126.446.157
|% 0,00
|
|AFYON
|4,46
|25.797.095
|% 0,00
|
|THYAO
|70,60
|3.439.050.750
|% 0,00
|
|SASA
|68,20
|2.632.502.744
|% 0,00
|
|ISGYO
|6,12
|2.620.754.205
|% 0,00
|
|ASELS
|29,30
|1.886.650.163
|% 0,00
|
|ALARK
|58,75
|1.737.820.434
|% 0,00
|
|ISGYO
|6,12
|2.620.754.205
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,87
|1.553.347.174
|% 0,00
|
|ODAS
|6,34
|1.406.384.062
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,07
|1.580.381.221
|% 0,00
|
|TSKB
|2,45
|497.237.732
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5390
|18,5650
|% 0,34
|
|Euro
|18,2168
|18,2505
|% 0,63
|
|Sterlin
|20,8181
|20,9225
|% 1,04
|
|Frank
|18,7777
|18,8908
|% 0,57
|
|Riyal
|4,9228
|4,9474
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.665
|1.665
|3,57
|
|Altın Gr.
|994
|994
|5,68
|
|Cumhuriyet
|6.624
|6.724
|-33,00
|
|Tam
|6.696
|6.770
|38,00
|
|Yarım
|3.258
|3.312
|21,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.654
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,34
|19,37
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,62
|0,29
|
|B. Petrol
|87,58
|87,58
|2,44
|
Seans Raporu
18:05
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17:58XU100
Endeks 3, 173 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 84 üstünde . İşlem hacmi 42, 566.00 milyon TL de
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17:58MEDTR
Yüzde 4.42 oranında artışla 25.06 lira fiyatla işlem gören hissede 720, 384 adet işlem
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17:57ODAS
Yüzde 6.57 oranında artışla 6.33 lira fiyatla işlem gören hissede 212, 033, 038 adet işlem
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17:56YAYLA
Yüzde 4.45 oranında artışla 3.99 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 112, 733 adet işlem
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17:55ESEN
Yüzde 8.84 oranında artışla 45.06 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 075, 664 adet işlem