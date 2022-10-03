***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
3.10.2022 09:32
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahaname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066520
BIST
8:10:3.180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
|
0
En Düşük
0
8:10:18,5608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0591
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,5693
En Düşük
18,4910
8:10:18,2232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0869
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1300
|
18,2683
En Düşük
18,1202
8:10:992,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 4,67
|Açılış
|: 992,89
|
|Önceki Kapanış
|: 988,22
|
995,32
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler8:10:
|YYAPI
|1,08
|4.001.562
|% 0,00
|
|RYSAS
|9,97
|25.885.768
|% 0,00
|
|YAYLA
|3,99
|12.729.615
|% 0,00
|
|SARKY
|17,15
|8.611.801
|% 0,00
|
|NUGYO
|4,70
|24.803.462
|% 0,00
|
|YYAPI
|1,08
|4.001.562
|% 0,00
|
|RYSAS
|9,97
|25.885.768
|% 0,00
|
|YAYLA
|3,99
|12.729.615
|% 0,00
|
|SARKY
|17,15
|8.611.801
|% 0,00
|
|NUGYO
|4,70
|24.803.462
|% 0,00
|
|THYAO
|70,60
|3.439.050.750
|% 0,00
|
|SASA
|68,20
|2.632.502.744
|% 0,00
|
|ISGYO
|6,12
|2.620.754.205
|% 0,00
|
|ASELS
|29,30
|1.886.650.163
|% 0,00
|
|ALARK
|58,75
|1.737.820.434
|% 0,00
|
|ISGYO
|6,12
|2.620.754.205
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,87
|1.553.347.174
|% 0,00
|
|ODAS
|6,34
|1.406.384.062
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,07
|1.580.381.221
|% 0,00
|
|TSKB
|2,45
|497.237.732
|% 0,00
|
|8:10:
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5566
|18,5608
|% 0,32
|
|Euro
|18,1952
|18,2232
|% 0,48
|
|Sterlin
|20,7271
|20,8310
|% 0,60
|
|Frank
|18,7163
|18,8291
|% 0,25
|
|Riyal
|4,9247
|4,9494
|% 0,30
|
|8:10:
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.663
|1,41
|
|Altın Gr.
|992
|992
|4,06
|
|Cumhuriyet
|6.624
|6.724
|-33,00
|
|Tam
|6.679
|6.753
|21,00
|
|Yarım
|3.249
|3.304
|13,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.650
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,23
|19,26
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,54
|0,21
|
|B. Petrol
|87,23
|87,23
|2,09
|
Seans Raporu
8:10:
daha fazla
-
17:58XU100
Endeks 3, 173 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 84 üstünde . İşlem hacmi 42, 566.00 milyon TL de
-
17:58MEDTR
Yüzde 4.42 oranında artışla 25.06 lira fiyatla işlem gören hissede 720, 384 adet işlem
-
17:57ODAS
Yüzde 6.57 oranında artışla 6.33 lira fiyatla işlem gören hissede 212, 033, 038 adet işlem
-
17:56YAYLA
Yüzde 4.45 oranında artışla 3.99 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 112, 733 adet işlem
-
17:55ESEN
Yüzde 8.84 oranında artışla 45.06 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 075, 664 adet işlem