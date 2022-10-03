***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
03.10.2022 09:56
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahaname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066539
BIST
11:163.247
En Yüksek
|Değişim
|: 2,11%
|| 67,04
|Açılış
|: 3.196
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
|
3.251
En Düşük
3.196
11:1618,5679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0662
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,5693
En Düşük
18,4910
11:1618,2929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1566
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1300
|
18,2929
En Düşük
18,1202
11:16992,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,14
|Açılış
|: 992,36
|
|Önceki Kapanış
|: 988,22
|
995,32
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler11:16
|BARMA
|49,98
|57.439.431
|% 9,99
|
|ROYAL
|5,70
|117.409
|% 9,83
|
|ZOREN
|3,92
|168.619.795
|% 9,80
|
|AKYHO
|2,11
|6.495.657
|% 7,65
|
|SODSN
|24,18
|115.895
|% 7,56
|
|ULUFA
|4,50
|10.078.877
|% -10,00
|
|KIMMR
|12,16
|403.274
|% -9,99
|
|GEDIK
|7,30
|13.875.988
|% -9,54
|
|ATSYH
|130,00
|884.520
|% -7,80
|
|YBTAS
|33.911,40
|135.646
|% -6,47
|
|THYAO
|73,05
|1.785.349.919
|% 3,47
|
|TUPRS
|306,60
|775.073.584
|% 5,87
|
|SASA
|68,50
|677.233.110
|% 0,44
|
|EKGYO
|3,95
|574.187.041
|% 2,07
|
|SISE
|26,10
|571.168.445
|% 2,68
|
|EKGYO
|3,95
|574.187.041
|% 2,07
|
|ODAS
|6,25
|379.435.071
|% -1,42
|
|YKBNK
|7,18
|422.883.901
|% 1,56
|
|ZOREN
|3,92
|168.619.795
|% 9,80
|
|ISCTR
|7,65
|305.083.370
|% 1,73
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5605
|18,5679
|% 0,36
|
|Euro
|18,2772
|18,2929
|% 0,86
|
|Sterlin
|20,7353
|20,8393
|% 0,64
|
|Frank
|18,7376
|18,8505
|% 0,36
|
|Riyal
|4,9245
|4,9492
|% 0,29
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.664
|1.665
|3,25
|
|Altın Gr.
|992
|992
|3,87
|
|Cumhuriyet
|6.624
|6.724
|-33,00
|
|Tam
|6.670
|6.738
|6,00
|
|Yarım
|3.245
|3.291
|0,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.645
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,38
|19,41
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,53
|0,20
|
|B. Petrol
|88,75
|88,75
|3,61
|
Seans Raporu
11:16
daha fazla
-
11:31TUPRS
Yüzde 6.11 oranında artışla 307.30 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 609, 534 adet işlem
-
11:29XU100
Endeks 3, 246 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 07 üstünde . İşlem hacmi 13, 998.00 milyon TL de
-
11:29TUPRS
Yüzde 5.87 oranında artışla 306.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 574, 384 adet işlem
-
11:27GSDDE
Yüzde 5.29 oranında artışla 4.58 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 695, 185 adet işlem
-
11:26MRGYO
Yüzde 6.20 oranında artışla 2.91 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 183, 950 adet işlem