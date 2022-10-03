***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
03.10.2022 09:57
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahaname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066542
BIST
11:163.247
En Yüksek
|Değişim
|: 2,11%
|| 67,04
|Açılış
|: 3.196
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
|
3.251
En Düşük
3.196
11:1618,5679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0662
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,5693
En Düşük
18,4910
11:1618,2929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1566
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,2929
En Düşük
18,1202
11:16992,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,16
|Açılış
|: 992,38
|
|Önceki Kapanış
|: 988,22
|
995,32
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler11:16
|BARMA
|49,98
|57.551.786
|% 9,99
|
|ROYAL
|5,70
|117.409
|% 9,83
|
|ZOREN
|3,92
|169.324.560
|% 9,80
|
|AKYHO
|2,14
|8.191.191
|% 9,18
|
|KONKA
|32,58
|46.387.995
|% 7,88
|
|ULUFA
|4,50
|10.107.938
|% -10,00
|
|KIMMR
|12,16
|403.359
|% -9,99
|
|GEDIK
|7,30
|14.465.024
|% -9,54
|
|ATSYH
|130,00
|884.520
|% -7,80
|
|YBTAS
|33.911,40
|135.646
|% -6,47
|
|THYAO
|73,00
|1.827.446.289
|% 3,40
|
|TUPRS
|307,30
|787.826.578
|% 6,11
|
|SASA
|68,40
|686.970.991
|% 0,29
|
|EKGYO
|3,95
|591.033.619
|% 2,07
|
|SISE
|26,12
|583.403.842
|% 2,75
|
|EKGYO
|3,95
|591.033.619
|% 2,07
|
|ODAS
|6,27
|395.607.541
|% -1,10
|
|YKBNK
|7,19
|440.801.385
|% 1,70
|
|ZOREN
|3,92
|169.324.560
|% 9,80
|
|ISCTR
|7,66
|310.827.361
|% 1,86
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5605
|18,5679
|% 0,36
|
|Euro
|18,2772
|18,2929
|% 0,86
|
|Sterlin
|20,7308
|20,8348
|% 0,62
|
|Frank
|18,7217
|18,8345
|% 0,27
|
|Riyal
|4,9244
|4,9491
|% 0,29
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.665
|1.665
|3,52
|
|Altın Gr.
|991
|992
|3,42
|
|Cumhuriyet
|6.624
|6.724
|-33,00
|
|Tam
|6.666
|6.735
|3,00
|
|Yarım
|3.243
|3.290
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.645
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,38
|19,41
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,52
|0,19
|
|B. Petrol
|88,77
|88,77
|3,63
|
Seans Raporu
11:16
daha fazla
-
11:31TUPRS
Yüzde 6.11 oranında artışla 307.30 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 609, 534 adet işlem
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11:29XU100
Endeks 3, 246 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 07 üstünde . İşlem hacmi 13, 998.00 milyon TL de
-
11:29TUPRS
Yüzde 5.87 oranında artışla 306.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 574, 384 adet işlem
-
11:27GSDDE
Yüzde 5.29 oranında artışla 4.58 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 695, 185 adet işlem
-
11:26MRGYO
Yüzde 6.20 oranında artışla 2.91 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 183, 950 adet işlem