***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
03.10.2022 10:25
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahaname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066568
BIST
12:003.267
En Yüksek
|Değişim
|: 2,75%
|| 87,44
|Açılış
|: 3.196
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
|
3.268
En Düşük
3.196
12:0018,5704
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0687
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,5704
En Düşük
18,4910
12:0018,2165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0802
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,2958
En Düşük
18,1202
12:00992,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,22
|Açılış
|: 992,44
|
|Önceki Kapanış
|: 988,22
|
995,32
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler11:59
|BARMA
|49,98
|59.288.441
|% 9,99
|
|ROYAL
|5,70
|117.409
|% 9,83
|
|ZOREN
|3,92
|172.172.554
|% 9,80
|
|AKYHO
|2,15
|10.594.157
|% 9,69
|
|RAYSG
|14,25
|1.360.750
|% 8,78
|
|ULUFA
|4,50
|10.384.031
|% -10,00
|
|KIMMR
|12,16
|421.320
|% -9,99
|
|GEDIK
|7,27
|21.582.965
|% -9,91
|
|ATSYH
|130,00
|884.520
|% -7,80
|
|INVEO
|17,25
|46.371.671
|% -6,71
|
|THYAO
|75,05
|2.932.399.290
|% 6,30
|
|TUPRS
|311,60
|1.142.485.244
|% 7,60
|
|SASA
|68,00
|880.845.335
|% -0,29
|
|SISE
|26,38
|729.870.610
|% 3,78
|
|ASELS
|30,06
|704.997.276
|% 2,59
|
|EKGYO
|3,95
|672.322.792
|% 2,07
|
|YKBNK
|7,20
|682.304.223
|% 1,84
|
|ODAS
|6,33
|456.126.033
|% -0,16
|
|AKBNK
|11,50
|634.618.397
|% 1,86
|
|ISCTR
|7,70
|424.548.761
|% 2,39
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5631
|18,5661
|% 0,35
|
|Euro
|18,2188
|18,2402
|% 0,57
|
|Sterlin
|20,7517
|20,8558
|% 0,72
|
|Frank
|18,7173
|18,8301
|% 0,25
|
|Riyal
|4,9255
|4,9502
|% 0,31
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.663
|1,54
|
|Altın Gr.
|992
|992
|4,22
|
|Cumhuriyet
|6.626
|6.727
|3,00
|
|Tam
|6.666
|6.725
|-7,00
|
|Yarım
|3.243
|3.285
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.642
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,33
|19,36
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,60
|0,27
|
|B. Petrol
|88,89
|88,89
|3,75
|
Seans Raporu
11:59
daha fazla
-
12:13AVOD
Yüzde 5.86 oranında artışla 2.53 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 293, 230 adet işlem
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12:11IZFAS
Yüzde 5.87 oranında artışla 4.87 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 180, 579 adet işlem
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12:10AVOD
Yüzde 6.28 oranında artışla 2.54 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 006, 729 adet işlem
-
12:09
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, SASA, HALKB
-
12:09
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, THYAO, TAVHL