***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
03.10.2022 10:26
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahaname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066569
BIST
11:523.264
En Yüksek
|Değişim
|: 2,63%
|| 83,74
|Açılış
|: 3.196
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
|
3.264
En Düşük
3.196
11:5218,5658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0641
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,5693
En Düşük
18,4910
11:5218,2566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1203
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,2958
En Düşük
18,1202
11:52992,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,51
|Açılış
|: 992,73
|
|Önceki Kapanış
|: 988,22
|
995,32
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler11:52
|BARMA
|49,98
|59.116.910
|% 9,99
|
|ROYAL
|5,70
|117.409
|% 9,83
|
|ZOREN
|3,92
|171.764.505
|% 9,80
|
|AKYHO
|2,15
|10.534.857
|% 9,69
|
|RAYSG
|14,24
|1.311.959
|% 8,70
|
|ULUFA
|4,50
|10.328.663
|% -10,00
|
|KIMMR
|12,16
|421.222
|% -9,99
|
|GEDIK
|7,28
|20.872.900
|% -9,79
|
|ATSYH
|130,00
|884.520
|% -7,80
|
|YBTAS
|33.911,40
|135.646
|% -6,47
|
|THYAO
|74,55
|2.469.315.689
|% 5,59
|
|TUPRS
|312,00
|1.096.589.768
|% 7,73
|
|SASA
|68,15
|825.822.259
|% -0,07
|
|EKGYO
|3,95
|658.538.073
|% 2,07
|
|YKBNK
|7,21
|655.363.974
|% 1,98
|
|EKGYO
|3,95
|658.538.073
|% 2,07
|
|YKBNK
|7,21
|655.363.974
|% 1,98
|
|ODAS
|6,32
|438.148.847
|% -0,32
|
|ISCTR
|7,71
|408.209.861
|% 2,53
|
|AKBNK
|11,49
|584.306.844
|% 1,77
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5634
|18,5658
|% 0,35
|
|Euro
|18,2344
|18,2566
|% 0,66
|
|Sterlin
|20,7818
|20,8860
|% 0,87
|
|Frank
|18,7133
|18,8260
|% 0,23
|
|Riyal
|4,9243
|4,9490
|% 0,29
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.663
|1,77
|
|Altın Gr.
|993
|993
|5,03
|
|Cumhuriyet
|6.624
|6.724
|-33,00
|
|Tam
|6.678
|6.737
|5,00
|
|Yarım
|3.249
|3.291
|0,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.645
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,39
|19,42
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|11,57
|11,58
|0,25
|
|B. Petrol
|88,76
|88,76
|3,62
|
Seans Raporu
11:52
daha fazla
-
12:07CONSE
Yüzde 6.21 oranında artışla 4.79 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 498, 843 adet işlem
-
12:06CEMTS
Yüzde 7.13 oranında artışla 34.88 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 069, 507 adet işlem
-
12:04XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 100, 53 artarak (% 2.91 ) 3, 558
-
12:04XU100
Endeks 3, 261 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 55 üstünde . İşlem hacmi 18, 111.00 milyon TL de
-
12:04CONSE
Yüzde 5.99 oranında artışla 4.78 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 199, 217 adet işlem