***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
03.10.2022 09:32
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahaname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066521
BIST
13:453.275
En Yüksek
|Değişim
|: 3,00%
|| 95,46
|Açılış
|: 3.196
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
|
3.277
En Düşük
3.196
13:4518,5696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0679
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,5700
En Düşük
18,4910
13:4518,2139
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0776
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,2958
En Düşük
18,1202
13:45993,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 5,52
|Açılış
|: 993,74
|
|Önceki Kapanış
|: 988,22
|
995,32
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler13:45
|AYES
|39,60
|892.937
|% 10,00
|
|BARMA
|49,98
|79.896.608
|% 9,99
|
|SODSN
|24,72
|309.329
|% 9,96
|
|ZOREN
|3,92
|175.716.908
|% 9,80
|
|AKYHO
|2,15
|21.071.264
|% 9,69
|
|ULUFA
|4,50
|11.166.694
|% -10,00
|
|KIMMR
|12,16
|434.854
|% -9,99
|
|GEDIK
|7,27
|22.010.666
|% -9,91
|
|ATSYH
|130,00
|2.908.230
|% -7,80
|
|GMTAS
|3,69
|19.939.485
|% -7,29
|
|THYAO
|74,90
|4.056.972.284
|% 6,09
|
|SASA
|70,20
|1.698.587.320
|% 2,93
|
|TUPRS
|313,30
|1.430.940.090
|% 8,18
|
|ASELS
|30,10
|1.101.440.054
|% 2,73
|
|YKBNK
|7,31
|1.058.701.533
|% 3,39
|
|EKGYO
|3,98
|939.441.543
|% 2,84
|
|YKBNK
|7,31
|1.058.701.533
|% 3,39
|
|ODAS
|6,43
|699.726.552
|% 1,42
|
|AKBNK
|11,70
|970.908.131
|% 3,63
|
|ISCTR
|7,79
|593.316.592
|% 3,59
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5670
|18,5696
|% 0,37
|
|Euro
|18,1871
|18,2139
|% 0,43
|
|Sterlin
|20,7357
|20,8397
|% 0,64
|
|Frank
|18,6931
|18,8057
|% 0,12
|
|Riyal
|4,9256
|4,9503
|% 0,32
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.665
|1.665
|4,17
|
|Altın Gr.
|994
|994
|5,62
|
|Cumhuriyet
|6.642
|6.742
|18,00
|
|Tam
|6.685
|6.740
|8,00
|
|Yarım
|3.253
|3.292
|1,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.646
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,37
|19,41
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,56
|0,23
|
|B. Petrol
|88,39
|88,39
|3,25
|