***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
03.10.2022 11:09
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahaname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066629
BIST
14:003.283
En Yüksek
|Değişim
|: 3,24%
|| 102,93
|Açılış
|: 3.196
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
|
3.286
En Düşük
3.196
14:0018,5699
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0682
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,5700
En Düşük
18,4910
14:0018,2019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0656
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,2958
En Düşük
18,1202
14:00994,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 6,05
|Açılış
|: 994,20
|
|Önceki Kapanış
|: 988,22
|
995,32
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler14:00
|AYES
|39,60
|892.937
|% 10,00
|
|BARMA
|49,98
|80.179.345
|% 9,99
|
|SODSN
|24,72
|309.329
|% 9,96
|
|ZOREN
|3,92
|176.578.257
|% 9,80
|
|AKYHO
|2,15
|21.107.745
|% 9,69
|
|ULUFA
|4,50
|11.209.921
|% -10,00
|
|KIMMR
|12,16
|434.951
|% -9,99
|
|GEDIK
|7,27
|22.061.505
|% -9,91
|
|ATSYH
|130,00
|2.908.230
|% -7,80
|
|UZERB
|43,60
|1.101.199
|% -7,12
|
|THYAO
|75,10
|4.119.267.373
|% 6,37
|
|SASA
|70,85
|1.910.555.353
|% 3,89
|
|TUPRS
|314,30
|1.466.408.955
|% 8,53
|
|ASELS
|30,16
|1.123.148.676
|% 2,94
|
|YKBNK
|7,34
|1.121.206.568
|% 3,82
|
|EKGYO
|3,99
|966.446.390
|% 3,10
|
|YKBNK
|7,34
|1.121.206.568
|% 3,82
|
|ODAS
|6,43
|707.651.106
|% 1,42
|
|AKBNK
|11,72
|1.028.471.733
|% 3,81
|
|ISCTR
|7,79
|642.716.800
|% 3,59
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5662
|18,5699
|% 0,37
|
|Euro
|18,1724
|18,2019
|% 0,36
|
|Sterlin
|20,7286
|20,8325
|% 0,61
|
|Frank
|18,6818
|18,7943
|% 0,06
|
|Riyal
|4,9270
|4,9517
|% 0,34
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.665
|1.665
|3,70
|
|Altın Gr.
|994
|994
|5,98
|
|Cumhuriyet
|6.648
|6.748
|24,00
|
|Tam
|6.688
|6.743
|11,00
|
|Yarım
|3.254
|3.294
|3,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.647
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,38
|19,40
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,59
|0,25
|
|B. Petrol
|88,41
|88,41
|3,27
|