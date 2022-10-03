***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
3.10.2022 11:17
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066639
BIST
1:04:3.248
En Yüksek
|Değişim
|: 2,13%
|| 67,79
|Açılış
|: 3.196
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
|
3.251
En Düşük
3.196
1:04:18,5660
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0643
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,5693
En Düşük
18,4910
1:04:18,2716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1353
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1300
|
18,2774
En Düşük
18,1202
1:04:991,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,55
|Açılış
|: 992,15
|
|Önceki Kapanış
|: 988,22
|
995,32
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler1:02:
|BARMA
|49,98
|55.596.569
|% 9,99
|
|ROYAL
|5,70
|117.409
|% 9,83
|
|ZOREN
|3,92
|156.669.324
|% 9,80
|
|SODSN
|24,18
|115.895
|% 7,56
|
|RAYSG
|14,08
|1.113.176
|% 7,48
|
|ULUFA
|4,50
|9.968.159
|% -10,00
|
|KIMMR
|12,16
|399.918
|% -9,99
|
|GEDIK
|7,32
|12.070.354
|% -9,29
|
|ATSYH
|130,00
|884.520
|% -7,80
|
|INVEO
|17,19
|33.454.306
|% -7,03
|
|THYAO
|73,25
|1.616.634.301
|% 3,75
|
|TUPRS
|306,20
|645.704.656
|% 5,73
|
|SASA
|68,60
|558.967.449
|% 0,59
|
|EKGYO
|3,94
|554.204.629
|% 1,81
|
|SISE
|26,10
|502.048.335
|% 2,68
|
|EKGYO
|3,94
|554.204.629
|% 1,81
|
|ODAS
|6,32
|347.558.539
|% -0,32
|
|YKBNK
|7,17
|369.218.154
|% 1,41
|
|ZOREN
|3,92
|156.669.324
|% 9,80
|
|ISCTR
|7,66
|280.928.169
|% 1,86
|
|1:02:
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5590
|18,5667
|% 0,35
|
|Euro
|18,2256
|18,2396
|% 0,57
|
|Sterlin
|20,7465
|20,8505
|% 0,69
|
|Frank
|18,7186
|18,8313
|% 0,26
|
|Riyal
|4,9249
|4,9496
|% 0,30
|
|1:02:
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.663
|1,57
|
|Altın Gr.
|993
|993
|4,64
|
|Cumhuriyet
|6.624
|6.724
|-33,00
|
|Tam
|6.675
|6.743
|11,00
|
|Yarım
|3.247
|3.294
|3,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.647
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,30
|19,33
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,54
|0,21
|
|B. Petrol
|88,87
|88,87
|3,73
|