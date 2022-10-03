***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
03.10.2022 11:18
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066643
BIST
12:353.263
En Yüksek
|Değişim
|: 2,60%
|| 82,66
|Açılış
|: 3.196
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
|
3.268
En Düşük
3.196
12:3518,5765
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0748
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,5765
En Düşük
18,4910
12:3518,1635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0272
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,2958
En Düşük
18,1202
12:35991,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,57
|Açılış
|: 991,79
|
|Önceki Kapanış
|: 988,22
|
995,32
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler12:35
|BARMA
|49,98
|59.890.900
|% 9,99
|
|ROYAL
|5,70
|117.409
|% 9,83
|
|ZOREN
|3,92
|173.135.643
|% 9,80
|
|AKYHO
|2,14
|17.116.351
|% 9,18
|
|SMRTG
|70,75
|187.761.759
|% 8,51
|
|ULUFA
|4,50
|10.634.150
|% -10,00
|
|KIMMR
|12,16
|422.305
|% -9,99
|
|GEDIK
|7,27
|21.771.534
|% -9,91
|
|ATSYH
|130,00
|884.520
|% -7,80
|
|YBTAS
|33.911,40
|135.646
|% -6,47
|
|THYAO
|74,95
|3.445.673.996
|% 6,16
|
|TUPRS
|311,70
|1.254.448.854
|% 7,63
|
|ASELS
|30,08
|952.111.837
|% 2,66
|
|SASA
|68,25
|951.636.468
|% 0,07
|
|EKGYO
|3,96
|815.523.247
|% 2,33
|
|EKGYO
|3,96
|815.523.247
|% 2,33
|
|YKBNK
|7,24
|765.471.389
|% 2,40
|
|ODAS
|6,39
|546.450.371
|% 0,79
|
|AKBNK
|11,57
|756.073.473
|% 2,48
|
|ISCTR
|7,72
|477.881.407
|% 2,66
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5514
|18,5765
|% 0,40
|
|Euro
|18,1490
|18,1635
|% 0,15
|
|Sterlin
|20,7247
|20,8286
|% 0,59
|
|Frank
|18,6897
|18,8023
|% 0,10
|
|Riyal
|4,9252
|4,9499
|% 0,31
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.660
|1.660
|-0,92
|
|Altın Gr.
|991
|992
|3,29
|
|Cumhuriyet
|6.626
|6.727
|3,00
|
|Tam
|6.660
|6.718
|-14,00
|
|Yarım
|3.240
|3.282
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.641
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,28
|19,30
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,54
|0,21
|
|B. Petrol
|88,39
|88,39
|3,25
|