***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
3.10.2022 11:19
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066644
BIST
1:06:3.247
En Yüksek
|Değişim
|: 2,12%
|| 67,33
|Açılış
|: 3.196
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
|
3.251
En Düşük
3.196
1:06:18,5650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0633
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,5693
En Düşük
18,4910
1:06:18,2783
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1420
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1300
|
18,2807
En Düşük
18,1202
1:06:992,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 3,87
|Açılış
|: 992,09
|
|Önceki Kapanış
|: 988,22
|
995,32
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler1:06:
|BARMA
|49,98
|57.210.423
|% 9,99
|
|ROYAL
|5,70
|117.409
|% 9,83
|
|ZOREN
|3,92
|165.907.183
|% 9,80
|
|RAYSG
|14,10
|1.131.971
|% 7,63
|
|SODSN
|24,18
|115.895
|% 7,56
|
|ULUFA
|4,50
|9.988.877
|% -10,00
|
|KIMMR
|12,16
|403.213
|% -9,99
|
|GEDIK
|7,33
|12.531.181
|% -9,17
|
|ATSYH
|130,00
|884.520
|% -7,80
|
|INVEO
|17,27
|34.466.440
|% -6,60
|
|THYAO
|73,45
|1.715.535.408
|% 4,04
|
|TUPRS
|306,30
|695.333.091
|% 5,77
|
|SASA
|68,90
|621.438.875
|% 1,03
|
|EKGYO
|3,95
|564.392.193
|% 2,07
|
|SISE
|26,10
|552.656.994
|% 2,68
|
|EKGYO
|3,95
|564.392.193
|% 2,07
|
|YKBNK
|7,16
|401.460.254
|% 1,27
|
|ODAS
|6,29
|354.652.867
|% -0,79
|
|ZOREN
|3,92
|165.907.183
|% 9,80
|
|ISCTR
|7,65
|294.585.880
|% 1,73
|
|1:06:
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5611
|18,5650
|% 0,34
|
|Euro
|18,2628
|18,2783
|% 0,78
|
|Sterlin
|20,7314
|20,8353
|% 0,62
|
|Frank
|18,7032
|18,8159
|% 0,18
|
|Riyal
|4,9250
|4,9497
|% 0,30
|
|1:06:
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.662
|0,90
|
|Altın Gr.
|992
|993
|4,45
|
|Cumhuriyet
|6.624
|6.724
|-33,00
|
|Tam
|6.674
|6.742
|10,00
|
|Yarım
|3.247
|3.293
|2,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.647
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,28
|19,30
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,54
|0,21
|
|B. Petrol
|88,78
|88,78
|3,64
|
Seans Raporu
1:06:
daha fazla
-
1:20:ZOREN
Yüzde 9.80 oranında artışla 3.92 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 364, 705 adet işlem
-
1:19:XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 83, 59 artarak (% 2.42 ) 3, 541
-
1:19:XU100
Endeks 3, 248 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 14 üstünde . İşlem hacmi 12, 931.00 milyon TL de
-
1:19:SMRTG
Yüzde 6.44 oranında artışla 69.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 884, 009 adet işlem
-
1:18:GESAN
Yüzde 5.71 oranında artışla 88.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 735, 371 adet işlem