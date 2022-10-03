***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
03.10.2022 11:20
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066648
BIST
11:323.252
En Yüksek
|Değişim
|: 2,27%
|| 72,29
|Açılış
|: 3.196
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
|
3.256
En Düşük
3.196
11:3218,5666
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0649
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,5693
En Düşük
18,4910
11:3218,2733
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1370
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,2958
En Düşük
18,1202
11:32993,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 5,62
|Açılış
|: 993,84
|
|Önceki Kapanış
|: 988,22
|
995,32
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler11:32
|BARMA
|49,98
|58.191.880
|% 9,99
|
|ROYAL
|5,70
|117.409
|% 9,83
|
|ZOREN
|3,92
|170.309.809
|% 9,80
|
|AKYHO
|2,15
|10.188.727
|% 9,69
|
|RAYSG
|14,25
|1.229.022
|% 8,78
|
|ULUFA
|4,50
|10.186.765
|% -10,00
|
|KIMMR
|12,16
|418.632
|% -9,99
|
|GEDIK
|7,31
|16.989.241
|% -9,42
|
|ATSYH
|130,00
|884.520
|% -7,80
|
|YBTAS
|33.911,40
|135.646
|% -6,47
|
|THYAO
|73,25
|1.909.500.720
|% 3,75
|
|TUPRS
|310,00
|904.863.369
|% 7,04
|
|SASA
|68,35
|729.772.485
|% 0,22
|
|EKGYO
|3,94
|632.863.493
|% 1,81
|
|SISE
|26,18
|605.199.229
|% 2,99
|
|EKGYO
|3,94
|632.863.493
|% 1,81
|
|YKBNK
|7,23
|565.296.903
|% 2,26
|
|ODAS
|6,27
|406.104.329
|% -1,10
|
|ISCTR
|7,72
|357.449.273
|% 2,66
|
|AKBNK
|11,51
|531.979.330
|% 1,95
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5592
|18,5666
|% 0,35
|
|Euro
|18,2539
|18,2733
|% 0,76
|
|Sterlin
|20,7401
|20,8441
|% 0,66
|
|Frank
|18,7349
|18,8477
|% 0,35
|
|Riyal
|4,9247
|4,9494
|% 0,30
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.665
|1.665
|3,52
|
|Altın Gr.
|991
|992
|3,42
|
|Cumhuriyet
|6.624
|6.724
|-33,00
|
|Tam
|6.666
|6.735
|3,00
|
|Yarım
|3.243
|3.290
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.645
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,38
|19,41
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,52
|0,19
|
|B. Petrol
|88,77
|88,77
|3,63
|
Seans Raporu
11:32
daha fazla
-
11:47ASUZU
Yüzde 5.28 oranında artışla 213.20 lira fiyatla işlem gören hissede 450, 219 adet işlem
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11:46CEMAS
Yüzde 6.08 oranında artışla 1.57 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 035, 449 adet işlem
-
11:45SMRTG
Yüzde 6.44 oranında artışla 69.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 023, 109 adet işlem
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11:44XU100
Endeks 3, 254 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 31 üstünde . İşlem hacmi 15, 686.00 milyon TL de
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11:43CEMTS
Yüzde 7.62 oranında artışla 35.04 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 902, 212 adet işlem