***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
03.10.2022 11:23
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066653
BIST
12:413.265
En Yüksek
|Değişim
|: 2,67%
|| 84,86
|Açılış
|: 3.196
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
|
3.268
En Düşük
3.196
12:4118,5670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0653
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,5693
En Düşük
18,4910
12:4118,1776
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0413
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,2958
En Düşük
18,1202
12:41991,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,34
|Açılış
|: 991,56
|
|Önceki Kapanış
|: 988,22
|
995,32
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler12:41
|BARMA
|49,98
|59.905.944
|% 9,99
|
|ROYAL
|5,70
|117.409
|% 9,83
|
|ZOREN
|3,92
|173.224.541
|% 9,80
|
|AKYHO
|2,14
|17.183.076
|% 9,18
|
|SMRTG
|70,85
|189.231.265
|% 8,67
|
|ULUFA
|4,50
|10.670.875
|% -10,00
|
|KIMMR
|12,16
|422.329
|% -9,99
|
|GEDIK
|7,27
|21.786.954
|% -9,91
|
|ATSYH
|130,00
|884.520
|% -7,80
|
|YBTAS
|33.911,40
|135.646
|% -6,47
|
|THYAO
|74,90
|3.488.285.879
|% 6,09
|
|TUPRS
|311,30
|1.270.691.176
|% 7,49
|
|SASA
|68,20
|974.074.392
|% 0,00
|
|ASELS
|30,08
|969.045.367
|% 2,66
|
|EKGYO
|3,97
|816.049.614
|% 2,58
|
|EKGYO
|3,97
|816.049.614
|% 2,58
|
|YKBNK
|7,24
|773.660.541
|% 2,40
|
|ODAS
|6,44
|576.742.252
|% 1,58
|
|AKBNK
|11,58
|781.195.650
|% 2,57
|
|ISCTR
|7,73
|484.253.478
|% 2,79
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5639
|18,5670
|% 0,35
|
|Euro
|18,1610
|18,1776
|% 0,23
|
|Sterlin
|20,7197
|20,8236
|% 0,56
|
|Frank
|18,6827
|18,7952
|% 0,07
|
|Riyal
|4,9251
|4,9498
|% 0,31
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.660
|1.660
|-0,92
|
|Altın Gr.
|991
|992
|3,29
|
|Cumhuriyet
|6.626
|6.727
|3,00
|
|Tam
|6.660
|6.718
|-14,00
|
|Yarım
|3.240
|3.282
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.641
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,28
|19,30
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,54
|0,21
|
|B. Petrol
|88,39
|88,39
|3,25
|