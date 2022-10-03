***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
03.10.2022 11:38
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066670
BIST
12:583.270
En Yüksek
|Değişim
|: 2,83%
|| 89,93
|Açılış
|: 3.196
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
|
3.273
En Düşük
3.196
12:5818,5664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0647
|Açılış
|: 18,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,5693
En Düşük
18,4910
12:5818,1790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0427
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,2958
En Düşük
18,1202
12:58991,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,45
|Açılış
|: 991,67
|
|Önceki Kapanış
|: 988,22
|
995,32
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler12:56
|BARMA
|49,98
|60.650.446
|% 9,99
|
|ROYAL
|5,70
|117.409
|% 9,83
|
|ZOREN
|3,92
|174.016.557
|% 9,80
|
|AKYHO
|2,13
|17.622.571
|% 8,67
|
|SMRTG
|70,60
|195.011.469
|% 8,28
|
|ULUFA
|4,50
|10.765.051
|% -10,00
|
|KIMMR
|12,16
|434.562
|% -9,99
|
|GEDIK
|7,27
|21.869.890
|% -9,91
|
|ATSYH
|130,00
|884.520
|% -7,80
|
|YBTAS
|33.911,40
|135.646
|% -6,47
|
|THYAO
|74,80
|3.578.672.620
|% 5,95
|
|TUPRS
|312,20
|1.301.539.616
|% 7,80
|
|SASA
|68,80
|1.055.500.039
|% 0,88
|
|ASELS
|30,08
|998.418.135
|% 2,66
|
|AKBNK
|11,58
|845.662.918
|% 2,57
|
|EKGYO
|3,96
|819.259.534
|% 2,33
|
|YKBNK
|7,23
|809.594.895
|% 2,26
|
|ODAS
|6,42
|636.875.372
|% 1,26
|
|AKBNK
|11,58
|845.662.918
|% 2,57
|
|ISCTR
|7,72
|499.013.686
|% 2,66
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5642
|18,5665
|% 0,35
|
|Euro
|18,1630
|18,1800
|% 0,24
|
|Sterlin
|20,6804
|20,7841
|% 0,37
|
|Frank
|18,6474
|18,7597
|% -0,12
|
|Riyal
|4,9251
|4,9498
|% 0,31
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.661
|1.661
|-0,14
|
|Altın Gr.
|991
|991
|3,08
|
|Cumhuriyet
|6.626
|6.727
|3,00
|
|Tam
|6.661
|6.716
|-16,00
|
|Yarım
|3.241
|3.280
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.640
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,31
|19,33
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,54
|0,21
|
|B. Petrol
|88,44
|88,44
|3,30
|