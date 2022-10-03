***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
03.10.2022 11:56
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066680
BIST
13:163.276
En Yüksek
|Değişim
|: 3,02%
|| 96,09
|Açılış
|: 3.196
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
|
3.277
En Düşük
3.196
13:1618,5688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0671
|Açılış
|: 18,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,5693
En Düşük
18,4910
13:1618,2101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0738
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,2958
En Düşük
18,1202
13:16992,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 4,68
|Açılış
|: 992,90
|
|Önceki Kapanış
|: 988,22
|
995,32
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler13:15
|AYES
|39,60
|892.937
|% 10,00
|
|BARMA
|49,98
|79.400.706
|% 9,99
|
|SODSN
|24,72
|309.329
|% 9,96
|
|ZOREN
|3,92
|174.418.177
|% 9,80
|
|AKYHO
|2,15
|18.948.912
|% 9,69
|
|ULUFA
|4,50
|10.944.947
|% -10,00
|
|KIMMR
|12,16
|434.769
|% -9,99
|
|GEDIK
|7,27
|21.908.756
|% -9,91
|
|ATSYH
|130,00
|2.908.230
|% -7,80
|
|UZERB
|43,60
|1.101.199
|% -7,12
|
|THYAO
|75,00
|3.779.104.232
|% 6,23
|
|TUPRS
|312,90
|1.372.825.440
|% 8,05
|
|SASA
|69,50
|1.336.359.171
|% 1,91
|
|ASELS
|30,18
|1.034.345.670
|% 3,00
|
|EKGYO
|3,98
|904.713.658
|% 2,84
|
|EKGYO
|3,98
|904.713.658
|% 2,84
|
|YKBNK
|7,25
|854.297.661
|% 2,55
|
|ODAS
|6,44
|660.948.916
|% 1,58
|
|AKBNK
|11,61
|867.197.463
|% 2,83
|
|TSKB
|2,46
|172.072.053
|% 0,41
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5585
|18,5705
|% 0,37
|
|Euro
|18,2060
|18,2196
|% 0,46
|
|Sterlin
|20,7042
|20,8080
|% 0,49
|
|Frank
|18,6639
|18,7764
|% -0,03
|
|Riyal
|4,9255
|4,9502
|% 0,31
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.665
|1.665
|3,83
|
|Altın Gr.
|993
|993
|4,68
|
|Cumhuriyet
|6.642
|6.742
|18,00
|
|Tam
|6.679
|6.734
|2,00
|
|Yarım
|3.249
|3.289
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.645
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,34
|19,37
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,53
|0,20
|
|B. Petrol
|88,63
|88,63
|3,49
|