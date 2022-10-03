***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
03.10.2022 11:58
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066681
BIST
13:163.276
En Yüksek
|Değişim
|: 3,02%
|| 96,09
|Açılış
|: 3.196
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
|
3.277
En Düşük
3.196
13:1618,5688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0671
|Açılış
|: 18,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,5693
En Düşük
18,4910
13:1618,2101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0738
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,2958
En Düşük
18,1202
13:16992,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,58
|Açılış
|: 992,90
|
|Önceki Kapanış
|: 988,22
|
995,32
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler13:14
|AYES
|39,60
|892.937
|% 10,00
|
|BARMA
|49,98
|79.020.008
|% 9,99
|
|SODSN
|24,72
|309.329
|% 9,96
|
|ZOREN
|3,92
|174.393.998
|% 9,80
|
|AKYHO
|2,15
|18.744.858
|% 9,69
|
|ULUFA
|4,50
|10.941.257
|% -10,00
|
|KIMMR
|12,16
|434.769
|% -9,99
|
|GEDIK
|7,27
|21.906.894
|% -9,91
|
|ATSYH
|130,00
|2.908.230
|% -7,80
|
|UZERB
|43,60
|1.101.199
|% -7,12
|
|THYAO
|74,85
|3.749.566.158
|% 6,02
|
|TUPRS
|313,30
|1.365.065.856
|% 8,18
|
|SASA
|69,40
|1.297.106.163
|% 1,76
|
|ASELS
|30,16
|1.029.752.140
|% 2,94
|
|EKGYO
|3,98
|899.557.224
|% 2,84
|
|EKGYO
|3,98
|899.557.224
|% 2,84
|
|YKBNK
|7,25
|846.584.926
|% 2,55
|
|ODAS
|6,44
|656.622.636
|% 1,58
|
|AKBNK
|11,60
|863.693.180
|% 2,75
|
|TSKB
|2,45
|169.612.808
|% 0,00
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5643
|18,5668
|% 0,35
|
|Euro
|18,2014
|18,2138
|% 0,43
|
|Sterlin
|20,6864
|20,7902
|% 0,40
|
|Frank
|18,6655
|18,7780
|% -0,03
|
|Riyal
|4,9257
|4,9504
|% 0,32
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.664
|1.664
|2,86
|
|Altın Gr.
|992
|992
|3,45
|
|Cumhuriyet
|6.622
|6.723
|-1,00
|
|Tam
|6.673
|6.728
|-4,00
|
|Yarım
|3.247
|3.286
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.643
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,32
|19,34
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,54
|0,21
|
|B. Petrol
|88,59
|88,59
|3,45
|