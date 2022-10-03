***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
03.10.2022 12:00
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066685
BIST
14:033.283
En Yüksek
|Değişim
|: 3,25%
|| 103,31
|Açılış
|: 3.196
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
|
3.286
En Düşük
3.196
14:0318,5722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0705
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,5722
En Düşük
18,4910
14:0318,2028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0665
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,2958
En Düşük
18,1202
14:03995,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 6,84
|Açılış
|: 994,75
|
|Önceki Kapanış
|: 988,22
|
995,32
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler14:01
|AYES
|39,60
|892.937
|% 10,00
|
|BARMA
|49,98
|80.179.345
|% 9,99
|
|SODSN
|24,72
|309.329
|% 9,96
|
|ZOREN
|3,92
|176.508.227
|% 9,80
|
|AKYHO
|2,15
|21.107.745
|% 9,69
|
|ULUFA
|4,50
|11.200.016
|% -10,00
|
|KIMMR
|12,16
|434.951
|% -9,99
|
|GEDIK
|7,27
|22.041.615
|% -9,91
|
|ATSYH
|130,00
|2.908.230
|% -7,80
|
|UZERB
|43,60
|1.101.199
|% -7,12
|
|THYAO
|75,20
|4.104.288.766
|% 6,52
|
|SASA
|71,20
|1.864.871.245
|% 4,40
|
|TUPRS
|313,70
|1.457.816.475
|% 8,32
|
|ASELS
|30,16
|1.120.838.370
|% 2,94
|
|YKBNK
|7,35
|1.108.087.070
|% 3,96
|
|EKGYO
|3,98
|949.616.177
|% 2,84
|
|YKBNK
|7,35
|1.108.087.070
|% 3,96
|
|ODAS
|6,42
|706.491.919
|% 1,26
|
|AKBNK
|11,73
|1.020.565.812
|% 3,90
|
|ISCTR
|7,80
|642.121.663
|% 3,72
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5662
|18,5699
|% 0,37
|
|Euro
|18,1724
|18,2019
|% 0,36
|
|Sterlin
|20,7306
|20,8346
|% 0,62
|
|Frank
|18,6850
|18,7976
|% 0,08
|
|Riyal
|4,9267
|4,9514
|% 0,34
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.664
|1.664
|3,21
|
|Altın Gr.
|994
|995
|6,40
|
|Cumhuriyet
|6.648
|6.748
|24,00
|
|Tam
|6.691
|6.746
|14,00
|
|Yarım
|3.255
|3.295
|4,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.648
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,36
|19,39
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,57
|11,58
|0,25
|
|B. Petrol
|88,53
|88,53
|3,39
|