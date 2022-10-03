***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
03.10.2022 12:03
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066691
BIST
14:003.283
En Yüksek
|Değişim
|: 3,24%
|| 102,93
|Açılış
|: 3.196
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
|
3.286
En Düşük
3.196
14:0018,5712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0695
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,5712
En Düşük
18,4910
14:0018,1969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0606
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,2958
En Düşük
18,1202
14:00994,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 5,98
|Açılış
|: 994,20
|
|Önceki Kapanış
|: 988,22
|
995,32
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler13:58
|AYES
|39,60
|892.937
|% 10,00
|
|BARMA
|49,98
|80.162.851
|% 9,99
|
|SODSN
|24,72
|309.329
|% 9,96
|
|ZOREN
|3,92
|176.392.994
|% 9,80
|
|AKYHO
|2,15
|21.105.449
|% 9,69
|
|ULUFA
|4,50
|11.200.016
|% -10,00
|
|KIMMR
|12,16
|434.951
|% -9,99
|
|GEDIK
|7,27
|22.033.690
|% -9,91
|
|ATSYH
|130,00
|2.908.230
|% -7,80
|
|UZERB
|43,60
|1.101.199
|% -7,12
|
|THYAO
|75,00
|4.089.904.354
|% 6,23
|
|SASA
|71,10
|1.830.951.657
|% 4,25
|
|TUPRS
|313,60
|1.453.883.013
|% 8,29
|
|ASELS
|30,16
|1.119.100.269
|% 2,94
|
|YKBNK
|7,34
|1.105.591.517
|% 3,82
|
|EKGYO
|3,98
|942.419.293
|% 2,84
|
|YKBNK
|7,34
|1.105.591.517
|% 3,82
|
|ODAS
|6,42
|705.591.935
|% 1,26
|
|AKBNK
|11,70
|1.001.517.163
|% 3,63
|
|ISCTR
|7,79
|636.193.168
|% 3,59
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5668
|18,5689
|% 0,36
|
|Euro
|18,1737
|18,1999
|% 0,35
|
|Sterlin
|20,7306
|20,8346
|% 0,62
|
|Frank
|18,6850
|18,7976
|% 0,08
|
|Riyal
|4,9267
|4,9514
|% 0,34
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.665
|1.665
|4,21
|
|Altın Gr.
|994
|994
|5,52
|
|Cumhuriyet
|6.642
|6.743
|19,00
|
|Tam
|6.684
|6.740
|8,00
|
|Yarım
|3.252
|3.292
|1,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.646
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,38
|19,41
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,56
|0,23
|
|B. Petrol
|88,27
|88,27
|3,13
|