***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
03.10.2022 12:04
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066693
BIST
13:583.284
En Yüksek
|Değişim
|: 3,26%
|| 103,62
|Açılış
|: 3.196
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
|
3.286
En Düşük
3.196
13:5818,5689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0672
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,5700
En Düşük
18,4910
13:5818,1999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0636
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,2958
En Düşük
18,1202
13:58994,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 6,15
|Açılış
|: 994,62
|
|Önceki Kapanış
|: 988,22
|
995,32
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler13:58
|AYES
|39,60
|892.937
|% 10,00
|
|BARMA
|49,98
|80.179.345
|% 9,99
|
|SODSN
|24,72
|309.329
|% 9,96
|
|ZOREN
|3,92
|176.508.227
|% 9,80
|
|AKYHO
|2,15
|21.107.745
|% 9,69
|
|ULUFA
|4,50
|11.200.016
|% -10,00
|
|KIMMR
|12,16
|434.951
|% -9,99
|
|GEDIK
|7,27
|22.041.615
|% -9,91
|
|ATSYH
|130,00
|2.908.230
|% -7,80
|
|UZERB
|43,60
|1.101.199
|% -7,12
|
|THYAO
|75,20
|4.104.288.766
|% 6,52
|
|SASA
|71,20
|1.864.871.245
|% 4,40
|
|TUPRS
|313,70
|1.457.816.475
|% 8,32
|
|ASELS
|30,16
|1.120.838.370
|% 2,94
|
|YKBNK
|7,35
|1.108.087.070
|% 3,96
|
|EKGYO
|3,98
|949.616.177
|% 2,84
|
|YKBNK
|7,35
|1.108.087.070
|% 3,96
|
|ODAS
|6,42
|706.491.919
|% 1,26
|
|AKBNK
|11,73
|1.020.565.812
|% 3,90
|
|ISCTR
|7,80
|642.121.663
|% 3,72
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5668
|18,5689
|% 0,36
|
|Euro
|18,1737
|18,1999
|% 0,35
|
|Sterlin
|20,7218
|20,8257
|% 0,57
|
|Frank
|18,6788
|18,7914
|% 0,05
|
|Riyal
|4,9268
|4,9515
|% 0,34
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.666
|1.666
|5,03
|
|Altın Gr.
|994
|994
|5,46
|
|Cumhuriyet
|6.642
|6.742
|18,00
|
|Tam
|6.685
|6.740
|8,00
|
|Yarım
|3.252
|3.292
|1,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.646
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,38
|19,41
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,57
|0,24
|
|B. Petrol
|88,36
|88,36
|3,22
|