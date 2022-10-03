***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
03.10.2022 12:04
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066695
BIST
13:573.285
En Yüksek
|Değişim
|: 3,31%
|| 105,12
|Açılış
|: 3.196
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
|
3.285
En Düşük
3.196
13:5718,5689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0672
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,5700
En Düşük
18,4910
13:5718,1999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0636
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,2958
En Düşük
18,1202
13:57994,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 6,32
|Açılış
|: 994,62
|
|Önceki Kapanış
|: 988,22
|
995,32
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler13:56
|AYES
|39,60
|892.937
|% 10,00
|
|BARMA
|49,98
|79.944.139
|% 9,99
|
|SODSN
|24,72
|309.329
|% 9,96
|
|ZOREN
|3,92
|176.388.118
|% 9,80
|
|AKYHO
|2,15
|21.105.410
|% 9,69
|
|ULUFA
|4,50
|11.198.009
|% -10,00
|
|KIMMR
|12,16
|434.927
|% -9,99
|
|GEDIK
|7,27
|22.020.997
|% -9,91
|
|ATSYH
|130,00
|2.908.230
|% -7,80
|
|INVEO
|17,13
|62.152.147
|% -7,36
|
|THYAO
|74,95
|4.081.513.739
|% 6,16
|
|SASA
|70,60
|1.797.975.925
|% 3,52
|
|TUPRS
|313,80
|1.444.536.001
|% 8,36
|
|ASELS
|30,14
|1.115.681.532
|% 2,87
|
|YKBNK
|7,34
|1.100.867.891
|% 3,82
|
|EKGYO
|3,98
|942.161.655
|% 2,84
|
|YKBNK
|7,34
|1.100.867.891
|% 3,82
|
|ODAS
|6,43
|704.543.020
|% 1,42
|
|AKBNK
|11,71
|996.959.965
|% 3,72
|
|ISCTR
|7,79
|630.311.136
|% 3,59
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5670
|18,5685
|% 0,36
|
|Euro
|18,1670
|18,1920
|% 0,31
|
|Sterlin
|20,7087
|20,8126
|% 0,51
|
|Frank
|18,6724
|18,7849
|% 0,01
|
|Riyal
|4,9262
|4,9509
|% 0,33
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.666
|1.666
|4,67
|
|Altın Gr.
|994
|994
|5,56
|
|Cumhuriyet
|6.642
|6.742
|18,00
|
|Tam
|6.685
|6.740
|8,00
|
|Yarım
|3.252
|3.292
|1,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.646
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,37
|19,40
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,57
|0,24
|
|B. Petrol
|88,37
|88,37
|3,23
|