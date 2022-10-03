***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
03.10.2022 12:08
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066700
BIST
14:043.287
En Yüksek
|Değişim
|: 3,36%
|| 106,73
|Açılış
|: 3.196
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
|
3.287
En Düşük
3.196
14:0418,5770
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0753
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,5770
En Düşük
18,4910
14:0418,2007
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0644
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,2958
En Düşük
18,1202
14:04994,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 6,53
|Açılış
|: 994,75
|
|Önceki Kapanış
|: 988,22
|
995,32
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler14:03
|AYES
|39,60
|1.579.165
|% 10,00
|
|BARMA
|49,98
|80.186.941
|% 9,99
|
|SODSN
|24,72
|351.971
|% 9,96
|
|ZOREN
|3,92
|176.637.908
|% 9,80
|
|AKYHO
|2,15
|21.107.745
|% 9,69
|
|ULUFA
|4,50
|11.213.440
|% -10,00
|
|KIMMR
|12,16
|434.951
|% -9,99
|
|GEDIK
|7,27
|22.068.972
|% -9,91
|
|EMNIS
|43,90
|173.502
|% -7,15
|
|INVEO
|17,27
|65.342.998
|% -6,60
|
|THYAO
|75,10
|4.127.858.687
|% 6,37
|
|SASA
|70,80
|1.923.080.510
|% 3,81
|
|TUPRS
|313,50
|1.474.756.134
|% 8,25
|
|YKBNK
|7,33
|1.129.264.476
|% 3,68
|
|ASELS
|30,12
|1.126.256.429
|% 2,80
|
|EKGYO
|3,98
|966.647.638
|% 2,84
|
|YKBNK
|7,33
|1.129.264.476
|% 3,68
|
|ODAS
|6,42
|709.957.552
|% 1,26
|
|AKBNK
|11,69
|1.034.276.307
|% 3,54
|
|ISCTR
|7,78
|645.732.393
|% 3,46
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5626
|18,5722
|% 0,38
|
|Euro
|18,1742
|18,2028
|% 0,37
|
|Sterlin
|20,7381
|20,8421
|% 0,65
|
|Frank
|18,6793
|18,7919
|% 0,05
|
|Riyal
|4,9269
|4,9516
|% 0,34
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.665
|1.665
|3,56
|
|Altın Gr.
|995
|995
|6,53
|
|Cumhuriyet
|6.648
|6.749
|25,00
|
|Tam
|6.690
|6.741
|9,00
|
|Yarım
|3.255
|3.293
|2,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.646
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,38
|19,40
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,60
|0,27
|
|B. Petrol
|88,49
|88,49
|3,35
|