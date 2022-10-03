***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
03.10.2022 12:12
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066704
BIST
13:343.270
En Yüksek
|Değişim
|: 2,82%
|| 89,77
|Açılış
|: 3.180
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
|
3.277
En Düşük
3.196
13:3418,5716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0699
|Açılış
|: 18,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,5716
En Düşük
18,4910
13:3418,2126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0763
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,2958
En Düşük
18,1202
13:34993,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 5,38
|Açılış
|: 993,60
|
|Önceki Kapanış
|: 988,22
|
995,32
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler13:34
|AYES
|39,60
|892.937
|% 10,00
|
|BARMA
|49,98
|79.747.667
|% 9,99
|
|SODSN
|24,72
|309.329
|% 9,96
|
|ZOREN
|3,92
|174.985.307
|% 9,80
|
|AKYHO
|2,14
|20.182.733
|% 9,18
|
|ULUFA
|4,50
|11.064.413
|% -10,00
|
|KIMMR
|12,16
|434.854
|% -9,99
|
|GEDIK
|7,27
|21.991.706
|% -9,91
|
|ATSYH
|130,00
|2.908.230
|% -7,80
|
|UZERB
|43,60
|1.101.199
|% -7,12
|
|THYAO
|75,00
|3.947.393.848
|% 6,23
|
|SASA
|70,00
|1.491.690.518
|% 2,64
|
|TUPRS
|313,10
|1.402.619.559
|% 8,11
|
|ASELS
|30,12
|1.061.433.956
|% 2,80
|
|EKGYO
|3,98
|918.188.083
|% 2,84
|
|EKGYO
|3,98
|918.188.083
|% 2,84
|
|YKBNK
|7,25
|914.743.290
|% 2,55
|
|ODAS
|6,44
|683.303.102
|% 1,58
|
|AKBNK
|11,60
|906.145.296
|% 2,75
|
|TSKB
|2,45
|175.142.944
|% 0,00
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.664
|1.664
|2,90
|
|Altın Gr.
|994
|994
|5,77
|
|Cumhuriyet
|6.640
|6.741
|17,00
|
|Tam
|6.685
|6.741
|9,00
|
|Yarım
|3.253
|3.293
|2,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.646
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,34
|19,36
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,57
|0,24
|
|B. Petrol
|88,58
|88,58
|3,44
|