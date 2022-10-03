***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
03.10.2022 12:13
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066706
BIST
13:363.271
En Yüksek
|Değişim
|: 2,86%
|| 90,90
|Açılış
|: 3.196
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
|
3.277
En Düşük
3.196
13:3618,5732
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0715
|Açılış
|: 18,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,5732
En Düşük
18,4910
13:3618,2116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0753
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,2958
En Düşük
18,1202
13:36993,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 5,38
|Açılış
|: 993,60
|
|Önceki Kapanış
|: 988,22
|
995,32
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler13:36
|AYES
|39,60
|892.937
|% 10,00
|
|BARMA
|49,98
|79.771.408
|% 9,99
|
|SODSN
|24,72
|309.329
|% 9,96
|
|ZOREN
|3,92
|174.988.909
|% 9,80
|
|AKYHO
|2,15
|20.787.238
|% 9,69
|
|ULUFA
|4,50
|11.066.753
|% -10,00
|
|KIMMR
|12,16
|434.854
|% -9,99
|
|GEDIK
|7,27
|21.992.331
|% -9,91
|
|ATSYH
|130,00
|2.908.230
|% -7,80
|
|GMTAS
|3,69
|19.142.195
|% -7,29
|
|THYAO
|74,80
|3.967.377.301
|% 5,95
|
|SASA
|70,00
|1.553.291.760
|% 2,64
|
|TUPRS
|312,60
|1.411.529.014
|% 7,94
|
|ASELS
|30,06
|1.069.698.870
|% 2,59
|
|EKGYO
|3,98
|926.278.847
|% 2,84
|
|EKGYO
|3,98
|926.278.847
|% 2,84
|
|YKBNK
|7,24
|922.596.740
|% 2,40
|
|ODAS
|6,43
|685.105.610
|% 1,42
|
|AKBNK
|11,58
|910.026.622
|% 2,57
|
|TSKB
|2,46
|176.221.781
|% 0,41
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5615
|18,5732
|% 0,39
|
|Euro
|18,1844
|18,2116
|% 0,42
|
|Sterlin
|20,7317
|20,8357
|% 0,62
|
|Frank
|18,6995
|18,8122
|% 0,16
|
|Riyal
|4,9253
|4,9500
|% 0,31
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.665
|1.665
|3,83
|
|Altın Gr.
|993
|993
|4,68
|
|Cumhuriyet
|6.642
|6.742
|18,00
|
|Tam
|6.679
|6.734
|2,00
|
|Yarım
|3.249
|3.289
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.645
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,34
|19,37
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,53
|0,20
|
|B. Petrol
|88,63
|88,63
|3,49
|