***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
03.10.2022 12:14
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066708
BIST
13:503.279
En Yüksek
|Değişim
|: 3,11%
|| 98,94
|Açılış
|: 3.196
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
|
3.280
En Düşük
3.196
13:5018,5713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0696
|Açılış
|: 18,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,5713
En Düşük
18,4910
13:5018,1876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0513
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,2958
En Düşük
18,1202
13:50994,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 6,28
|Açılış
|: 994,50
|
|Önceki Kapanış
|: 988,22
|
995,32
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler13:50
|AYES
|39,60
|892.937
|% 10,00
|
|BARMA
|49,98
|79.896.708
|% 9,99
|
|SODSN
|24,72
|309.329
|% 9,96
|
|ZOREN
|3,92
|175.846.013
|% 9,80
|
|AKYHO
|2,15
|21.081.451
|% 9,69
|
|ULUFA
|4,50
|11.178.272
|% -10,00
|
|KIMMR
|12,16
|434.854
|% -9,99
|
|GEDIK
|7,27
|22.011.066
|% -9,91
|
|ATSYH
|130,00
|2.908.230
|% -7,80
|
|INVEO
|17,17
|58.612.714
|% -7,14
|
|THYAO
|74,90
|4.060.468.170
|% 6,09
|
|SASA
|70,40
|1.711.768.149
|% 3,23
|
|TUPRS
|313,20
|1.432.855.154
|% 8,15
|
|ASELS
|30,10
|1.102.769.453
|% 2,73
|
|YKBNK
|7,32
|1.071.047.717
|% 3,54
|
|EKGYO
|3,98
|939.901.758
|% 2,84
|
|YKBNK
|7,32
|1.071.047.717
|% 3,54
|
|ODAS
|6,43
|699.994.230
|% 1,42
|
|AKBNK
|11,68
|975.250.952
|% 3,45
|
|ISCTR
|7,80
|602.794.254
|% 3,72
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5648
|18,5713
|% 0,38
|
|Euro
|18,1703
|18,1876
|% 0,28
|
|Sterlin
|20,7251
|20,8290
|% 0,59
|
|Frank
|18,6783
|18,7909
|% 0,04
|
|Riyal
|4,9254
|4,9501
|% 0,31
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.666
|1.666
|4,67
|
|Altın Gr.
|994
|994
|5,56
|
|Cumhuriyet
|6.642
|6.742
|18,00
|
|Tam
|6.685
|6.740
|8,00
|
|Yarım
|3.252
|3.292
|1,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.646
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,37
|19,40
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,57
|0,24
|
|B. Petrol
|88,37
|88,37
|3,23
|