***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
03.10.2022 12:20
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066718
BIST
12:213.265
En Yüksek
|Değişim
|: 2,67%
|| 85,02
|Açılış
|: 3.196
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
|
3.268
En Düşük
3.196
12:2118,5686
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0669
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,5693
En Düşük
18,4910
12:2118,2264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0901
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,2958
En Düşük
18,1202
12:21992,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 3,81
|Açılış
|: 992,03
|
|Önceki Kapanış
|: 988,22
|
995,32
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler12:21
|BARMA
|49,98
|59.688.531
|% 9,99
|
|ROYAL
|5,70
|117.409
|% 9,83
|
|ZOREN
|3,92
|172.762.012
|% 9,80
|
|SMRTG
|70,55
|180.976.094
|% 8,21
|
|RAYSG
|14,17
|1.395.107
|% 8,17
|
|ULUFA
|4,50
|10.559.635
|% -10,00
|
|KIMMR
|12,16
|421.563
|% -9,99
|
|GEDIK
|7,27
|21.714.923
|% -9,91
|
|ATSYH
|130,00
|884.520
|% -7,80
|
|YBTAS
|33.911,40
|135.646
|% -6,47
|
|THYAO
|75,10
|3.287.678.520
|% 6,37
|
|TUPRS
|311,60
|1.230.251.943
|% 7,60
|
|SASA
|68,05
|911.222.507
|% -0,22
|
|ASELS
|30,12
|832.991.062
|% 2,80
|
|EKGYO
|3,98
|797.858.800
|% 2,84
|
|EKGYO
|3,98
|797.858.800
|% 2,84
|
|YKBNK
|7,21
|716.835.864
|% 1,98
|
|ODAS
|6,40
|516.489.191
|% 0,95
|
|AKBNK
|11,53
|721.396.010
|% 2,13
|
|ISCTR
|7,72
|450.944.019
|% 2,66
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5589
|18,5686
|% 0,36
|
|Euro
|18,2034
|18,2264
|% 0,50
|
|Sterlin
|20,7314
|20,8354
|% 0,62
|
|Frank
|18,6956
|18,8083
|% 0,14
|
|Riyal
|4,9254
|4,9501
|% 0,31
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.661
|1.662
|0,35
|
|Altın Gr.
|992
|992
|3,99
|
|Cumhuriyet
|6.630
|6.730
|6,00
|
|Tam
|6.664
|6.723
|-9,00
|
|Yarım
|3.242
|3.284
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.642
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,32
|19,34
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,55
|0,22
|
|B. Petrol
|88,36
|88,36
|3,22
|