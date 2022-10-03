***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
03.10.2022 11:16
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066636
BIST
13:273.274
En Yüksek
|Değişim
|: 2,95%
|| 93,83
|Açılış
|: 3.196
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
|
3.277
En Düşük
3.196
13:2718,5675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0658
|Açılış
|: 18,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,5693
En Düşük
18,4910
13:2718,2064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0701
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,2958
En Düşük
18,1202
13:27993,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 5,43
|Açılış
|: 993,65
|
|Önceki Kapanış
|: 988,22
|
995,32
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler13:24
|AYES
|39,60
|892.937
|% 10,00
|
|BARMA
|49,98
|79.670.948
|% 9,99
|
|SODSN
|24,72
|309.329
|% 9,96
|
|ZOREN
|3,92
|174.725.505
|% 9,80
|
|AKYHO
|2,14
|19.131.822
|% 9,18
|
|ULUFA
|4,50
|11.025.646
|% -10,00
|
|KIMMR
|12,16
|434.842
|% -9,99
|
|GEDIK
|7,27
|21.939.079
|% -9,91
|
|ATSYH
|130,00
|2.908.230
|% -7,80
|
|UZERB
|43,60
|1.101.199
|% -7,12
|
|THYAO
|75,15
|3.878.987.756
|% 6,44
|
|SASA
|69,55
|1.405.982.314
|% 1,98
|
|TUPRS
|313,50
|1.382.168.015
|% 8,25
|
|ASELS
|30,14
|1.047.592.524
|% 2,87
|
|EKGYO
|3,98
|915.019.234
|% 2,84
|
|EKGYO
|3,98
|915.019.234
|% 2,84
|
|YKBNK
|7,26
|895.785.699
|% 2,69
|
|ODAS
|6,45
|673.168.885
|% 1,74
|
|AKBNK
|11,60
|892.737.118
|% 2,75
|
|TSKB
|2,46
|173.864.142
|% 0,41
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5656
|18,5678
|% 0,36
|
|Euro
|18,1400
|18,1500
|% -0,17
|
|Sterlin
|20,7243
|20,8283
|% 0,59
|
|Frank
|18,6750
|18,7875
|% 0,02
|
|Riyal
|4,9255
|4,9502
|% 0,31
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.665
|1.665
|3,80
|
|Altın Gr.
|993
|993
|4,82
|
|Cumhuriyet
|6.642
|6.742
|18,00
|
|Tam
|6.680
|6.735
|3,00
|
|Yarım
|3.250
|3.290
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.645
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,34
|19,37
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,54
|0,21
|
|B. Petrol
|88,57
|88,57
|3,43
|