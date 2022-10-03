***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
03.10.2022 12:05
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066697
BIST
15:483.295
En Yüksek
|Değişim
|: 3,61%
|| 114,85
|Açılış
|: 3.196
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
|
3.298
En Düşük
3.196
15:4818,5691
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0674
|Açılış
|: 18,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,5709
En Düşük
18,4910
15:4818,1832
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0469
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,2958
En Düşük
18,1202
15:48996,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 8,06
|Açılış
|: 996,56
|
|Önceki Kapanış
|: 988,22
|
996,63
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler15:47
|AYES
|39,60
|1.579.165
|% 10,00
|
|BARMA
|49,98
|80.802.495
|% 9,99
|
|SODSN
|24,72
|351.971
|% 9,96
|
|KONTR
|64,10
|608.066.749
|% 9,95
|
|ZOREN
|3,92
|177.901.179
|% 9,80
|
|ULUFA
|4,50
|11.697.050
|% -10,00
|
|KIMMR
|12,16
|437.334
|% -9,99
|
|GEDIK
|7,27
|22.407.012
|% -9,91
|
|EMNIS
|43,90
|173.502
|% -7,15
|
|GMTAS
|3,71
|25.820.480
|% -6,78
|
|THYAO
|75,25
|4.695.688.936
|% 6,59
|
|SASA
|71,20
|2.538.460.241
|% 4,40
|
|TUPRS
|314,30
|1.732.177.312
|% 8,53
|
|YKBNK
|7,41
|1.462.838.592
|% 4,81
|
|ASELS
|30,10
|1.354.933.995
|% 2,73
|
|EKGYO
|3,99
|1.310.744.440
|% 3,10
|
|YKBNK
|7,41
|1.462.838.592
|% 4,81
|
|ODAS
|6,56
|905.295.782
|% 3,47
|
|ISCTR
|7,89
|870.483.362
|% 4,92
|
|AKBNK
|11,81
|1.298.017.015
|% 4,61
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5625
|18,5706
|% 0,37
|
|Euro
|18,1570
|18,1825
|% 0,25
|
|Sterlin
|20,7818
|20,8860
|% 0,87
|
|Frank
|18,6995
|18,8121
|% 0,16
|
|Riyal
|4,9234
|4,9481
|% 0,27
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.668
|1.668
|7,09
|
|Altın Gr.
|996
|996
|7,88
|
|Cumhuriyet
|6.646
|6.746
|22,00
|
|Tam
|6.699
|6.754
|22,00
|
|Yarım
|3.260
|3.299
|8,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.650
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,70
|19,73
|0,68
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,69
|0,36
|
|B. Petrol
|89,27
|89,27
|4,13
|
Seans Raporu
15:47
daha fazla
-
16:00KLSYN
Yüzde 7.72 oranında artışla 3.63 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 934, 487 adet işlem
-
15:57TUPRS
Yüzde 8.39 oranında artışla 313.90 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 608, 179 adet işlem
-
15:56NTGAZ
Yüzde 7.72 oranında artışla 24.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 988, 174 adet işlem
-
15:55KONTR
Yüzde 9.95 oranında artışla 64.10 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 918, 697 adet işlem
-
15:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, TOASO, FROTO