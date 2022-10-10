***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
10.10.2022 09:31
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069525
BIST
10:493.598
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 29,90
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.601
En Düşük
3.566
10:4918,5813
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0347
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6724
En Düşük
18,5205
10:4918,0421
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0596
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1600
|
18,1648
En Düşük
18,0260
10:491.006,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -7,72
|Açılış
|: 1.006,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
|
1.019,99
En Düşük
1.005,89
BIST En Aktif Hisseler10:49
|CRFSA
|44,32
|77.408.896
|% 9,98
|
|YAPRK
|34,50
|19.065.127
|% 9,94
|
|HUNER
|5,69
|72.151.811
|% 9,85
|
|MEGAP
|4,83
|37.969.405
|% 9,03
|
|MEGAP
|4,83
|37.969.405
|% 9,03
|
|KIMMR
|7,20
|289.526
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|39.960.432
|% -9,90
|
|YONGA
|29,30
|76.473
|% -6,98
|
|AKENR
|3,21
|47.380.486
|% -6,14
|
|ISBTR
|42.251,00
|42.251
|% -5,20
|
|THYAO
|85,95
|1.783.546.214
|% 2,08
|
|SASA
|86,20
|903.512.878
|% -0,98
|
|EKGYO
|4,36
|706.508.710
|% 1,40
|
|ASELS
|32,18
|593.960.920
|% 2,22
|
|SISE
|30,12
|581.023.923
|% 1,21
|
|EKGYO
|4,36
|706.508.710
|% 1,40
|
|PETKM
|14,68
|573.997.257
|% 0,96
|
|YKBNK
|8,19
|288.929.918
|% 0,61
|
|AKFGY
|3,70
|125.901.743
|% 6,02
|
|ISCTR
|8,41
|269.304.961
|% 0,72
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5743
|18,5813
|% -0,19
|
|Euro
|18,0222
|18,0421
|% -0,33
|
|Sterlin
|20,5272
|20,6302
|% -0,25
|
|Frank
|18,5565
|18,6683
|% -0,46
|
|Riyal
|4,9274
|4,9521
|% -0,21
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.684
|1.685
|-10,34
|
|Altın Gr.
|1.007
|1.008
|-7,00
|
|Cumhuriyet
|6.782
|6.884
|10,00
|
|Tam
|6.774
|6.837
|-94,00
|
|Yarım
|3.301
|3.342
|-46,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.671
|-23,00
|
|Gümüş.Ons
|19,75
|19,78
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,84
|-0,22
|
|B. Petrol
|97,65
|97,65
|-0,27
|
Seans Raporu
10:49
daha fazla
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11:04XU100
Endeks 3, 600 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 9 üstünde . İşlem hacmi 14, 423.00 milyon TL de
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11:04RTALB
Yüzde 7.14 oranında artışla 8.40 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 272, 431 adet işlem
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11:03TRCAS
Yüzde 8.29 oranında artışla 18.82 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 509, 771 adet işlem
-
11:02PRDGS
Yüzde 4.32 oranında artışla 4.83 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 983, 981 adet işlem
-
11:00CRFSA
Yüzde 9.98 oranında artışla 44.32 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 780, 646 adet işlem