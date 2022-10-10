***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
10.10.2022 09:32
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069526
BIST
10:543.595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 27,22
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.601
En Düşük
3.566
10:5418,5799
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0361
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6724
En Düşük
18,5205
10:5418,0372
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0645
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1600
|
18,1648
En Düşük
18,0185
10:541.006,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -8,37
|Açılış
|: 1.006,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
|
1.019,99
En Düşük
1.005,87
BIST En Aktif Hisseler10:52
|CRFSA
|44,32
|77.638.296
|% 9,98
|
|YAPRK
|34,50
|19.455.391
|% 9,94
|
|HUNER
|5,69
|74.120.471
|% 9,85
|
|MEGAP
|4,82
|39.448.384
|% 8,80
|
|MEGAP
|4,82
|39.448.384
|% 8,80
|
|KIMMR
|7,20
|294.062
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|40.275.073
|% -9,90
|
|YONGA
|29,30
|76.473
|% -6,98
|
|AKENR
|3,24
|50.138.267
|% -5,26
|
|ISBTR
|42.251,00
|42.251
|% -5,20
|
|THYAO
|85,85
|1.867.898.181
|% 1,96
|
|SASA
|86,55
|933.143.707
|% -0,57
|
|EKGYO
|4,36
|757.816.647
|% 1,40
|
|ASELS
|32,34
|691.183.208
|% 2,73
|
|SISE
|30,14
|602.794.197
|% 1,28
|
|EKGYO
|4,36
|757.816.647
|% 1,40
|
|PETKM
|14,68
|596.051.313
|% 0,96
|
|YKBNK
|8,20
|313.888.781
|% 0,74
|
|AKFGY
|3,70
|130.668.371
|% 6,02
|
|ISCTR
|8,41
|283.313.167
|% 0,72
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5718
|18,5831
|% -0,18
|
|Euro
|18,0150
|18,0360
|% -0,36
|
|Sterlin
|20,5243
|20,6272
|% -0,26
|
|Frank
|18,5479
|18,6596
|% -0,51
|
|Riyal
|4,9275
|4,9523
|% -0,21
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.683
|1.683
|-12,06
|
|Altın Gr.
|1.006
|1.006
|-8,46
|
|Cumhuriyet
|6.782
|6.884
|10,00
|
|Tam
|6.769
|6.827
|-104,00
|
|Yarım
|3.298
|3.338
|-50,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.668
|-26,00
|
|Gümüş.Ons
|19,73
|19,76
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,80
|-0,26
|
|B. Petrol
|97,44
|97,44
|-0,48
|
Seans Raporu
10:52
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11:06YYLGD
Yüzde 4.37 oranında artışla 25.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 803, 412 adet işlem
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11:05VBTYZ
Yüzde 4.59 oranında artışla 30.08 lira fiyatla işlem gören hissede 612, 455 adet işlem
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11:04XU100
Endeks 3, 600 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 9 üstünde . İşlem hacmi 14, 423.00 milyon TL de
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11:04RTALB
Yüzde 7.14 oranında artışla 8.40 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 272, 431 adet işlem
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11:03TRCAS
Yüzde 8.29 oranında artışla 18.82 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 509, 771 adet işlem