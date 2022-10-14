***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
14.10.2022 13:05
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072086
BIST
15:323.621
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 67,30
|Açılış
|: 3.585
|
|Önceki Kapanış
|: 3.553
|
3.634
En Düşük
3.585
15:3218,5940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0537
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6750
|
18,6008
En Düşük
18,5217
15:3218,1165
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0292
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2298
En Düşük
18,0494
15:32989,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -4,64
|Açılış
|: 989,76
|
|Önceki Kapanış
|: 994,40
|
998,45
En Düşük
986,22
BIST En Aktif Hisseler15:31
|KONYA
|1.702,80
|145.417.751
|% 10,00
|
|PENTA
|440,00
|14.224.320
|% 10,00
|
|BTCIM
|36,62
|35.179.395
|% 9,97
|
|CONSE
|6,18
|330.518.967
|% 9,96
|
|MZHLD
|84,05
|70.651.815
|% 9,94
|
|TKFEN
|31,50
|1.006.005.410
|% -5,06
|
|COSMO
|65,80
|2.442.593
|% -5,05
|
|KZBGY
|17,62
|279.765.097
|% -4,71
|
|SILVR
|25,58
|14.347.550
|% -4,48
|
|ETYAT
|6,86
|1.482.300
|% -3,92
|
|THYAO
|89,75
|3.219.145.552
|% 1,99
|
|YKBNK
|8,77
|2.105.369.665
|% 4,78
|
|AKBNK
|13,39
|1.861.622.660
|% 2,92
|
|ISCTR
|8,47
|1.786.890.529
|% 3,04
|
|SISE
|29,32
|1.781.424.184
|% 3,09
|
|EKGYO
|4,20
|1.046.414.625
|% 0,72
|
|YKBNK
|8,77
|2.105.369.665
|% 4,78
|
|ISCTR
|8,47
|1.786.890.529
|% 3,04
|
|AKBNK
|13,39
|1.861.622.660
|% 2,92
|
|ODAS
|8,54
|875.457.184
|% 4,91
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5887
|18,5919
|% 0,28
|
|Euro
|18,0987
|18,1064
|% -0,22
|
|Sterlin
|20,7791
|20,8833
|% -0,91
|
|Frank
|18,4477
|18,5588
|% -0,07
|
|Riyal
|4,9322
|4,9570
|% 0,14
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.655
|1.655
|-11,39
|
|Altın Gr.
|990
|990
|-4,64
|
|Cumhuriyet
|6.636
|6.736
|-1,00
|
|Tam
|6.671
|6.729
|-61,00
|
|Yarım
|3.250
|3.286
|-34,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.643
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|18,68
|18,71
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,16
|11,19
|-0,09
|
|B. Petrol
|92,88
|92,88
|-1,69
|