***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
17.10.2022 10:46
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072432
BIST
11:113.700
En Yüksek
|Değişim
|: 2,02%
|| 73,10
|Açılış
|: 3.641
|
|Önceki Kapanış
|: 3.627
|
3.705
En Düşük
3.641
11:1118,5938
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0261
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6187
En Düşük
18,5275
11:1118,1231
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0585
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1437
En Düşük
18,0503
11:11990,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 8,11
|Açılış
|: 990,08
|
|Önceki Kapanış
|: 981,97
|
990,62
En Düşük
979,33
BIST En Aktif Hisseler11:09
|PENTA
|484,00
|5.953.684
|% 10,00
|
|YEOTK
|46,56
|130.112.646
|% 9,97
|
|SMRTG
|103,80
|59.302.186
|% 9,96
|
|IPEKE
|24,30
|158.995.958
|% 9,95
|
|ERCB
|52,55
|60.825.102
|% 9,89
|
|MEGAP
|4,71
|27.587.473
|% -5,99
|
|MEGAP
|4,71
|27.587.473
|% -5,99
|
|ACSEL
|60,10
|15.055.368
|% -4,30
|
|ALMAD
|4,61
|19.434.695
|% -3,96
|
|GSRAY
|5,28
|60.209.566
|% -3,83
|
|THYAO
|91,50
|1.887.377.895
|% 1,67
|
|KOZAL
|207,20
|1.520.966.248
|% 4,44
|
|YKBNK
|9,20
|1.056.072.946
|% 4,19
|
|ISCTR
|8,93
|1.032.093.467
|% 4,57
|
|AKBNK
|14,36
|923.151.287
|% 6,37
|
|EKGYO
|4,27
|720.609.879
|% 1,18
|
|ISCTR
|8,93
|1.032.093.467
|% 4,57
|
|YKBNK
|9,20
|1.056.072.946
|% 4,19
|
|IEYHO
|1,24
|89.649.637
|% 9,73
|
|AKBNK
|14,36
|923.151.287
|% 6,37
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5849
|18,5892
|% 0,12
|
|Euro
|18,1168
|18,1288
|% 0,36
|
|Sterlin
|20,8636
|20,9683
|% 0,82
|
|Frank
|18,5203
|18,6318
|% 0,71
|
|Riyal
|4,9315
|4,9562
|% 0,09
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.656
|1.657
|12,13
|
|Altın Gr.
|990
|990
|7,85
|
|Cumhuriyet
|6.617
|6.717
|-17,00
|
|Tam
|6.690
|6.756
|-34,00
|
|Yarım
|3.260
|3.299
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.651
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,54
|18,57
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,10
|0,17
|
|B. Petrol
|92,88
|92,88
|1,25
|