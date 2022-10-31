***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
31.10.2022 11:56
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075224
BIST
13:223.931
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 51,70
|Açılış
|: 3.885
|
|Önceki Kapanış
|: 3.879
|
3.939
En Düşük
3.881
13:2218,6224
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0419
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5750
|
18,6618
En Düşük
18,5474
13:2218,5146
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0220
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,6111
En Düşük
18,4616
13:22980,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,45
|Açılış
|: 980,27
|
|Önceki Kapanış
|: 982,72
|
986,64
En Düşük
979,03
BIST En Aktif Hisseler13:20
|VKING
|14,86
|6.428.986
|% 9,99
|
|SELVA
|13,00
|83.583.872
|% 9,98
|
|PETUN
|48,10
|30.043.188
|% 9,97
|
|BRKSN
|15,67
|4.008.149
|% 9,96
|
|ULUUN
|36,02
|162.150.158
|% 9,95
|
|AGYO
|5,50
|54.812.437
|% -9,98
|
|DOBUR
|51,20
|11.228.661
|% -8,73
|
|METRO
|1,52
|89.705.723
|% -7,88
|
|NIBAS
|12,12
|20.202.147
|% -6,05
|
|YBTAS
|38.150,00
|574.100
|% -5,80
|
|THYAO
|98,05
|2.847.080.673
|% 1,13
|
|SASA
|118,10
|1.735.086.372
|% 8,05
|
|AKBNK
|14,48
|1.478.476.720
|% -1,36
|
|YKBNK
|8,95
|1.187.836.710
|% 0,79
|
|TUPRS
|374,00
|1.128.090.298
|% 2,30
|
|EKGYO
|4,40
|896.438.496
|% -0,45
|
|YKBNK
|8,95
|1.187.836.710
|% 0,79
|
|SKBNK
|2,04
|218.140.240
|% -0,49
|
|TSKB
|2,98
|317.854.476
|% -1,32
|
|ISCTR
|9,08
|929.117.691
|% 0,33
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6141
|18,6217
|% 0,22
|
|Euro
|18,5026
|18,5152
|% -0,12
|
|Sterlin
|21,4307
|21,5382
|% -0,40
|
|Frank
|18,5464
|18,6581
|% -0,19
|
|Riyal
|4,9401
|4,9648
|% 0,23
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.637
|1.638
|-7,28
|
|Altın Gr.
|981
|981
|-1,64
|
|Cumhuriyet
|6.568
|6.668
|2,00
|
|Tam
|6.597
|6.655
|-81,00
|
|Yarım
|3.214
|3.251
|-43,00
|
|Çeyrek
|1.612
|1.624
|-23,00
|
|Gümüş.Ons
|19,02
|19,06
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,43
|-0,10
|
|B. Petrol
|92,89
|92,89
|-0,88
|