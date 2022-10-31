***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
31.10.2022 11:57
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075225
BIST
15:413.943
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 63,96
|Açılış
|: 3.885
|
|Önceki Kapanış
|: 3.879
|
3.949
En Düşük
3.881
15:4118,6177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0372
|Açılış
|: 18,6430
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5750
|
18,6618
En Düşük
18,5474
15:4118,4534
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0832
|Açılış
|: 18,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,6111
En Düşük
18,4501
15:41979,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -2,78
|Açılış
|: 979,94
|
|Önceki Kapanış
|: 982,72
|
986,64
En Düşük
979,03
BIST En Aktif Hisseler15:41
|AKCNS
|44,00
|104.044.568
|% 10,00
|
|ATSYH
|125,40
|3.116.358
|% 10,00
|
|VKING
|14,86
|6.461.961
|% 9,99
|
|SMRTG
|85,95
|268.193.168
|% 9,98
|
|KONTR
|98,15
|876.425.029
|% 9,97
|
|AGYO
|5,50
|57.352.645
|% -9,98
|
|MZHLD
|127,60
|26.570.012
|% -8,66
|
|CEOEM
|13,50
|42.469.441
|% -8,60
|
|METRO
|1,52
|119.288.930
|% -7,88
|
|ATLAS
|1,90
|17.551.456
|% -7,32
|
|THYAO
|99,10
|4.191.130.222
|% 2,22
|
|SASA
|119,30
|2.098.006.409
|% 9,15
|
|AKBNK
|14,41
|1.968.771.971
|% -1,84
|
|SISE
|32,90
|1.637.682.705
|% 1,11
|
|YKBNK
|8,96
|1.563.972.756
|% 0,90
|
|EKGYO
|4,41
|963.238.017
|% -0,23
|
|YKBNK
|8,96
|1.563.972.756
|% 0,90
|
|ISCTR
|9,04
|1.322.977.942
|% -0,11
|
|AKBNK
|14,41
|1.968.771.971
|% -1,84
|
|SKBNK
|2,03
|277.409.384
|% -0,98
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6128
|18,6177
|% 0,20
|
|Euro
|18,4469
|18,4534
|% -0,45
|
|Sterlin
|21,3929
|21,5002
|% -0,57
|
|Frank
|18,5251
|18,6367
|% -0,31
|
|Riyal
|4,9404
|4,9652
|% 0,24
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.637
|1.638
|-7,25
|
|Altın Gr.
|980
|980
|-2,61
|
|Cumhuriyet
|6.564
|6.663
|-3,00
|
|Tam
|6.593
|6.650
|-86,00
|
|Yarım
|3.213
|3.249
|-45,00
|
|Çeyrek
|1.611
|1.623
|-24,00
|
|Gümüş.Ons
|19,05
|19,09
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,43
|-0,10
|
|B. Petrol
|92,24
|92,24
|-1,53
|
Seans Raporu
15:41
daha fazla
-
15:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 65, 82 artarak (% 1.56 ) 4, 278
-
15:55DNISI
Yüzde 9.83 oranında artışla 8.94 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 269, 024 adet işlem
-
15:54KTSKR
Yüzde 6.31 oranında artışla 52.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 303, 065 adet işlem
-
15:51SMRTG
Yüzde 9.98 oranında artışla 85.95 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 234, 650 adet işlem
-
15:50XU100
Endeks 3, 939 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 53 üstünde . İşlem hacmi 42, 682.00 milyon TL de