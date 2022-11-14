***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
14.11.2022 16:07
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079791
BIST
17:244.570
En Yüksek
|Değişim
|: 2,58%
|| 114,76
|Açılış
|: 4.452
|
|Önceki Kapanış
|: 4.456
|
4.571
En Düşük
4.450
17:2418,6178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0729
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6268
En Düşük
18,5015
17:2419,1964
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0238
|Açılış
|: 19,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,2659
En Düşük
19,1054
17:241.054,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,73
|Açılış
|: 1.054,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.054,17
|
1.057,28
En Düşük
1.048,98
BIST En Aktif Hisseler17:24
|MANAS
|45,98
|135.532.830
|% 10,00
|
|KONTR
|178,20
|706.781.433
|% 10,00
|
|BIOEN
|17,16
|266.054.684
|% 10,00
|
|KRPLS
|10,56
|225.511.500
|% 10,00
|
|AKENR
|4,84
|42.333.188
|% 10,00
|
|SNGYO
|3,81
|970.647.850
|% -9,93
|
|FENER
|65,80
|375.309.828
|% -6,80
|
|SELVA
|11,71
|201.914.690
|% -5,72
|
|ORMA
|60,00
|989.782
|% -4,76
|
|GLBMD
|10,45
|27.287.894
|% -4,57
|
|THYAO
|109,80
|7.944.846.757
|% -1,52
|
|ASELS
|41,80
|5.657.799.852
|% 7,57
|
|PETKM
|15,32
|4.843.617.881
|% 7,66
|
|EREGL
|36,90
|3.689.459.383
|% 1,10
|
|ODAS
|11,66
|2.840.627.320
|% 7,86
|
|EKGYO
|5,54
|2.242.443.099
|% 4,53
|
|ALBRK
|2,54
|1.042.625.601
|% 2,42
|
|AKFGY
|4,47
|1.429.076.298
|% -1,32
|
|PETKM
|15,32
|4.843.617.881
|% 7,66
|
|SKBNK
|2,34
|585.818.409
|% 8,33
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5960
|18,6178
|% 0,39
|
|Euro
|19,1803
|19,1964
|% -0,12
|
|Sterlin
|21,7930
|21,9023
|% -0,49
|
|Frank
|19,5575
|19,6754
|% -0,39
|
|Riyal
|4,9337
|4,9585
|% 0,34
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.765
|-3,34
|
|Altın Gr.
|1.054
|1.055
|0,40
|
|Cumhuriyet
|7.115
|7.121
|18,00
|
|Tam
|6.980
|7.099
|81,00
|
|Yarım
|3.390
|3.471
|40,00
|
|Çeyrek
|1.695
|1.735
|20,00
|
|Gümüş.Ons
|21,65
|21,68
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,94
|12,96
|0,04
|
|B. Petrol
|94,93
|94,93
|-1,06
|