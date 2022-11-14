***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
14.11.2022 16:08
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079792
BIST
16:284.554
En Yüksek
|Değişim
|: 2,20%
|| 98,10
|Açılış
|: 4.452
|
|Önceki Kapanış
|: 4.456
|
4.565
En Düşük
4.450
16:2818,5960
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0511
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6268
En Düşük
18,5015
16:2819,1940
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0262
|Açılış
|: 19,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,2659
En Düşük
19,1054
16:281.053,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,95
|Açılış
|: 1.053,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.054,17
|
1.057,28
En Düşük
1.048,98
BIST En Aktif Hisseler16:28
|KONTR
|178,20
|697.828.843
|% 10,00
|
|IEYHO
|1,87
|156.389.721
|% 10,00
|
|KRPLS
|10,56
|223.948.641
|% 10,00
|
|BAKAB
|55,55
|25.528.322
|% 10,00
|
|AKENR
|4,84
|42.021.536
|% 10,00
|
|SNGYO
|3,81
|963.997.540
|% -9,93
|
|FENER
|66,20
|338.844.687
|% -6,23
|
|ORMA
|60,00
|989.782
|% -4,76
|
|SELVA
|11,85
|169.841.802
|% -4,59
|
|GLBMD
|10,49
|21.521.164
|% -4,20
|
|THYAO
|109,80
|7.172.140.954
|% -1,52
|
|ASELS
|41,38
|4.728.188.782
|% 6,48
|
|PETKM
|15,20
|4.296.665.060
|% 6,82
|
|EREGL
|37,16
|3.269.237.598
|% 1,81
|
|ODAS
|11,69
|2.661.685.635
|% 8,14
|
|AKFGY
|4,48
|1.401.779.975
|% -1,10
|
|ALBRK
|2,49
|903.927.814
|% 0,40
|
|EKGYO
|5,51
|1.814.503.646
|% 3,96
|
|PETKM
|15,20
|4.296.665.060
|% 6,82
|
|SNGYO
|3,81
|963.997.540
|% -9,93
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5927
|18,5960
|% 0,28
|
|Euro
|19,1839
|19,1940
|% -0,14
|
|Sterlin
|21,8526
|21,9622
|% -0,21
|
|Frank
|19,6104
|19,7285
|% -0,12
|
|Riyal
|4,9288
|4,9536
|% 0,24
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|-4,97
|
|Altın Gr.
|1.054
|1.054
|-0,47
|
|Cumhuriyet
|7.007
|7.113
|10,00
|
|Tam
|6.974
|7.086
|68,00
|
|Yarım
|3.387
|3.464
|33,00
|
|Çeyrek
|1.693
|1.732
|17,00
|
|Gümüş.Ons
|21,60
|21,63
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,90
|12,91
|-0,01
|
|B. Petrol
|95,10
|95,10
|-0,89
|
Seans Raporu
16:28
daha fazla
-
16:43ALCTL
Yüzde 9.97 oranında artışla 98.15 lira fiyatla işlem gören hissede 206, 056 adet işlem
-
16:42BURVA
Yüzde 5.85 oranında artışla 36.20 lira fiyatla işlem gören hissede 748, 024 adet işlem
-
16:41NETAS
Yüzde 9.92 oranında artışla 34.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 831, 409 adet işlem
-
16:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 75, 19 artarak (% 1.91 ) 4, 003
-
16:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : JANTS, BAKAB, MAKTK, KARSN, TUCLK, ZOREN, KMPUR, GSRAY, HEKTS, GLRYH