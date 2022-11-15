***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
15.11.2022 10:13
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079941
BIST
11:454.589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 18,36
|Açılış
|: 4.632
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.687
En Düşük
4.555
11:4518,6076
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0040
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6485
En Düşük
18,5529
11:4519,3779
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,1574
|Açılış
|: 19,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,4009
En Düşük
19,1707
11:451.062,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,62
|Açılış
|: 1.062,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,06
|
1.067,68
En Düşük
1.055,51
BIST En Aktif Hisseler11:43
|AKENR
|5,32
|33.088.454
|% 9,92
|
|AKBNK
|15,41
|1.671.154.753
|% 1,18
|
|AEFES
|54,25
|72.486.640
|% -0,55
|
|AKCNS
|46,94
|17.652.886
|% -0,84
|
|AKGRT
|2,99
|47.578.343
|% -0,99
|
|MNDRS
|9,91
|134.632.965
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,43
|491.360.861
|% -9,97
|
|KRVGD
|19,05
|48.041.186
|% -4,85
|
|MPARK
|69,35
|15.212.580
|% -4,61
|
|KAPLM
|108,40
|4.608.877
|% -4,49
|
|THYAO
|110,70
|4.558.190.438
|% 0,91
|
|ASELS
|42,20
|2.712.231.969
|% 1,20
|
|EREGL
|37,04
|2.400.595.016
|% -0,80
|
|PETKM
|14,97
|2.179.527.578
|% -1,90
|
|ODAS
|11,97
|2.177.479.538
|% 0,67
|
|EKGYO
|5,55
|1.127.009.698
|% -1,94
|
|ODAS
|11,97
|2.177.479.538
|% 0,67
|
|SKBNK
|2,27
|408.016.672
|% -1,73
|
|ALBRK
|2,67
|427.387.933
|% 4,71
|
|ISCTR
|9,33
|1.497.668.518
|% 0,76
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6069
|18,6095
|% 0,03
|
|Euro
|19,3696
|19,3818
|% 0,84
|
|Sterlin
|21,9474
|22,0574
|% 0,66
|
|Frank
|19,7131
|19,8319
|% 0,32
|
|Riyal
|4,9354
|4,9601
|% 0,02
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|2,96
|
|Altın Gr.
|1.065
|1.065
|5,36
|
|Cumhuriyet
|7.115
|7.121
|18,00
|
|Tam
|7.040
|7.166
|32,00
|
|Yarım
|3.419
|3.503
|15,00
|
|Çeyrek
|1.709
|1.751
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,96
|21,99
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|13,23
|13,25
|0,09
|
|B. Petrol
|92,72
|92,72
|-0,42
|
Seans Raporu
11:43
daha fazla
-
11:58PRDGS
Yüzde 6.89 oranında artışla 10.24 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 091, 393 adet işlem
-
11:57HEKTS
Yüzde 8.31 oranında artışla 45.90 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 014, 853 adet işlem
-
11:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, PETKM, KOZAA
-
11:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 58, 43 artarak (% 1.45 ) 4, 078
-
11:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRLSM, MIATK, KARSN, SMRTG, AKENR, IEYHO