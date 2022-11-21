***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
21.11.2022 10:40
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081333
BIST
10:304.535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 8,14
|Açılış
|: 4.503
|
|Önceki Kapanış
|: 4.527
|
4.535
En Düşük
4.500
10:3018,6216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0120
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6662
En Düşük
18,5760
10:3019,1248
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,1102
|Açılış
|: 19,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,2749
En Düşük
19,0937
10:301.044,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -1,85
|Açılış
|: 1.044,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.046,41
|
1.051,01
En Düşük
1.043,22
BIST En Aktif Hisseler10:30
|SEYKM
|9,57
|19.946.673
|% 10,00
|
|MZHLD
|169,40
|1.847.307
|% 10,00
|
|BRKSN
|18,06
|2.506.207
|% 9,99
|
|ALFAS
|85,55
|13.613.400
|% 9,96
|
|EUREN
|70,15
|40.378.869
|% 9,95
|
|SASA
|135,90
|123.603.632
|% -10,00
|
|SILVR
|19,26
|2.091.848
|% -10,00
|
|HEKTS
|37,40
|85.392.615
|% -9,97
|
|PRDGS
|10,32
|11.900.333
|% -9,95
|
|MEGAP
|6,11
|8.556.642
|% -8,67
|
|KONTR
|181,20
|1.362.182.969
|% 3,72
|
|THYAO
|107,50
|786.280.040
|% 0,84
|
|PETKM
|15,25
|538.015.532
|% 1,67
|
|EREGL
|37,14
|421.466.285
|% 0,65
|
|YKBNK
|11,12
|407.222.639
|% 1,55
|
|EKGYO
|5,54
|339.714.003
|% 0,91
|
|ALBRK
|3,40
|210.975.309
|% -1,45
|
|SKBNK
|2,49
|113.507.160
|% 2,47
|
|ADESE
|1,40
|58.856.561
|% 4,48
|
|YKBNK
|11,12
|407.222.639
|% 1,55
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6164
|18,6216
|% 0,06
|
|Euro
|19,1196
|19,1248
|% -0,57
|
|Sterlin
|21,9454
|22,0555
|% -0,46
|
|Frank
|19,3748
|19,4915
|% -0,29
|
|Riyal
|4,9394
|4,9642
|% 0,06
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.745
|-4,00
|
|Altın Gr.
|1.046
|1.046
|-0,64
|
|Cumhuriyet
|6.987
|7.106
|-52,00
|
|Tam
|6.974
|7.097
|-34,00
|
|Yarım
|3.387
|3.470
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.693
|1.734
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,81
|20,83
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,47
|12,49
|-0,03
|
|B. Petrol
|86,91
|86,91
|-0,71
|
Seans Raporu
10:30
daha fazla
-
10:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, AKSEN, FROTO
-
10:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 49 kaybederek (% -0.01 ) 3, 986
-
10:45
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUREN, ALFAS, BRKSN, EDIP, MZHLD, SEYKM
-
10:45
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SILVR, HEKTS, PRDGS, SASA
-
10:45
RAYSG, EUREN, MOBTL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında