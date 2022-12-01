***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
01.12.2022 09:46
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083350
BIST
10:405.065
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 87,15
|Açılış
|: 5.046
|
|Önceki Kapanış
|: 4.978
|
5.092
En Düşük
5.025
10:4018,6409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0091
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,6584
En Düşük
18,5805
10:4019,4393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0418
|Açılış
|: 19,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2800
|
19,5220
En Düşük
19,3596
10:401.066,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 6,16
|Açılış
|: 1.066,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,23
|
1.068,90
En Düşük
1.057,29
BIST En Aktif Hisseler10:40
|YGYO
|1,76
|24.035.339
|% 10,00
|
|GENIL
|44,88
|18.575.922
|% 10,00
|
|UZERB
|122,10
|1.078.509
|% 10,00
|
|SNICA
|35,46
|312.114.959
|% 9,99
|
|KSTUR
|368,70
|1.099.463
|% 9,99
|
|COSMO
|90,90
|885.093
|% -10,00
|
|DIRIT
|3,68
|104.884
|% -8,00
|
|YONGA
|42,30
|433.448
|% -7,24
|
|EUYO
|4,60
|2.170.647
|% -6,31
|
|MANAS
|63,65
|7.467.757
|% -4,57
|
|THYAO
|124,00
|2.071.259.365
|% 3,33
|
|SISE
|39,68
|1.296.006.901
|% 1,48
|
|KRDMD
|15,06
|1.097.453.825
|% 2,24
|
|YKBNK
|12,04
|839.254.507
|% -0,08
|
|VESTL
|63,60
|804.653.223
|% 6,62
|
|KRDMD
|15,06
|1.097.453.825
|% 2,24
|
|YKBNK
|12,04
|839.254.507
|% -0,08
|
|EKGYO
|7,04
|485.683.404
|% 2,18
|
|SKBNK
|2,74
|156.687.774
|% 1,11
|
|ISCTR
|10,54
|523.354.487
|% 1,74
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6374
|18,6409
|% 0,05
|
|Euro
|19,4367
|19,4393
|% 0,22
|
|Sterlin
|22,4715
|22,5842
|% 0,36
|
|Frank
|19,6919
|19,8106
|% 0,36
|
|Riyal
|4,9427
|4,9675
|% 0,03
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|8,09
|
|Altın Gr.
|1.067
|1.067
|6,46
|
|Cumhuriyet
|7.007
|7.113
|14,00
|
|Tam
|7.113
|7.180
|25,00
|
|Yarım
|3.450
|3.510
|12,00
|
|Çeyrek
|1.730
|1.754
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,17
|22,20
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|13,31
|13,34
|0,04
|
|B. Petrol
|86,62
|86,62
|-0,35
|
Seans Raporu
10:40
daha fazla
-
10:55QNBFB
Yüzde 5.25 oranında artışla 60.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 483 adet işlem
-
10:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, YKBNK, SAHOL
-
10:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler VESTL, KOZAA, HEKTS
-
10:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 62 artarak (% 1.42 ) 4, 432
-
10:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, MERIT, GOZDE, SNICA, OZSUB, YGYO, ALFAS, BRMEN, KSTUR, YESIL