***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
01.12.2022 09:49
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083352
BIST
17:594.978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 4.978
|
0
En Düşük
0
17:5918,6282
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0036
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,6584
En Düşük
18,5805
17:5919,5058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1083
|Açılış
|: 19,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2800
|
19,5220
En Düşük
19,3596
17:591.068,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 7,95
|Açılış
|: 1.068,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,23
|
1.068,47
En Düşük
1.057,29
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ADESE
|1,73
|270.815.016
|% 0,00
|
|AGESA
|41,18
|246.569.528
|% 0,00
|
|AKCNS
|62,95
|108.624.962
|% 0,00
|
|ALBRK
|3,40
|507.754.294
|% 0,00
|
|ARDYZ
|10,88
|184.522.863
|% 0,00
|
|ADESE
|1,73
|270.815.016
|% 0,00
|
|AGESA
|41,18
|246.569.528
|% 0,00
|
|AKCNS
|62,95
|108.624.962
|% 0,00
|
|ALBRK
|3,40
|507.754.294
|% 0,00
|
|ARDYZ
|10,88
|184.522.863
|% 0,00
|
|YKBNK
|12,05
|8.690.125.727
|% 0,00
|
|THYAO
|120,00
|6.812.385.062
|% 0,00
|
|EREGL
|42,66
|6.326.664.645
|% 0,00
|
|ASELS
|48,52
|5.673.166.446
|% 0,00
|
|SASA
|129,70
|5.387.233.684
|% 0,00
|
|YKBNK
|12,05
|8.690.125.727
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,89
|3.503.535.482
|% 0,00
|
|ISCTR
|10,36
|3.691.292.617
|% 0,00
|
|KRDMD
|14,73
|4.472.989.912
|% 0,00
|
|DOHOL
|8,41
|2.128.577.327
|% 0,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6264
|18,6305
|% -0,01
|
|Euro
|19,4835
|19,5181
|% 0,62
|
|Sterlin
|22,4779
|22,5907
|% 0,39
|
|Frank
|19,6705
|19,7890
|% 0,26
|
|Riyal
|4,9425
|4,9673
|% 0,02
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|12,40
|
|Altın Gr.
|1.068
|1.068
|7,59
|
|Cumhuriyet
|7.007
|7.113
|14,00
|
|Tam
|7.124
|7.197
|42,00
|
|Yarım
|3.455
|3.518
|20,00
|
|Çeyrek
|1.733
|1.759
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,37
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|13,38
|13,40
|0,10
|
|B. Petrol
|86,57
|86,57
|-0,40
|