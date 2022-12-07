***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
07.12.2022 09:12
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085050
BIST
18:055.000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.033
En Düşük
4.910
18:0518,6339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0009
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,6469
En Düşük
18,6020
18:0519,4854
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0269
|Açılış
|: 19,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,5282
En Düşük
19,4712
18:051.060,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,02
|Açılış
|: 1.060,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.063,84
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUREN
|75,40
|1.627.901.026
|% 350,29
|
|ATLAS
|3,13
|21.962.551
|% 1,27
|
|ATSYH
|125,00
|4.539.014
|% 0,00
|
|AVGYO
|4,53
|53.935.966
|% 0,00
|
|ARSAN
|10,10
|23.638.110
|% 0,00
|
|ATSYH
|125,00
|4.539.014
|% 0,00
|
|AVGYO
|4,53
|53.935.966
|% 0,00
|
|ARSAN
|10,10
|23.638.110
|% 0,00
|
|AYCES
|91,00
|2.794.047
|% 0,00
|
|AYEN
|41,20
|160.419.551
|% 0,00
|
|KRDMD
|17,70
|14.635.843.389
|% 0,00
|
|THYAO
|135,60
|9.349.278.315
|% 0,00
|
|EREGL
|42,58
|7.460.621.747
|% 0,00
|
|SISE
|40,36
|5.366.292.499
|% 0,00
|
|AKBNK
|16,23
|4.450.845.424
|% 0,00
|
|KRDMD
|17,70
|14.635.843.389
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,24
|4.255.227.323
|% 0,00
|
|ADESE
|1,83
|578.917.327
|% 0,00
|
|AKBNK
|16,23
|4.450.845.424
|% 0,00
|
|ISCTR
|10,21
|2.617.486.122
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6263
|18,6339
|% 0,00
|
|Euro
|19,4638
|19,4854
|% -0,14
|
|Sterlin
|22,4965
|22,6094
|% -0,21
|
|Frank
|19,6708
|19,7893
|% -0,16
|
|Riyal
|4,9400
|4,9648
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|0,56
|
|Altın Gr.
|1.060
|1.060
|-1,02
|
|Cumhuriyet
|7.135
|7.243
|-44,00
|
|Tam
|7.136
|7.193
|-7,00
|
|Yarım
|3.456
|3.517
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.733
|1.758
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,26
|22,30
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|13,32
|13,35
|0,04
|
|B. Petrol
|79,38
|79,38
|0,03
|
Seans Raporu
18:05
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17:57ATAGY
Yüzde 6.94 oranında artışla 5.24 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 188, 689 adet işlem
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17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, GUBRF, PGSUS
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 45, 24 artarak (% 1.04 ) 4, 380
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GLCVY, KSTUR, DGNMO, BARMA, DAGI, RHEAG, BRKSN, KRDMA, KRDMB, ERCB
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17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ALFAS, YESIL, PEKGY