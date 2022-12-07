***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
07.12.2022 09:13
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085051
BIST
18:055.000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.033
En Düşük
4.910
18:0518,6358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,6469
En Düşük
18,6020
18:0519,4933
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0190
|Açılış
|: 19,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,5282
En Düşük
19,4674
18:051.061,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,40
|Açılış
|: 1.061,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.063,84
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUREN
|75,40
|1.627.901.026
|% 350,29
|
|ATLAS
|3,13
|21.962.551
|% 1,27
|
|ATSYH
|125,00
|4.539.014
|% 0,00
|
|AVGYO
|4,53
|53.935.966
|% 0,00
|
|ASELS
|49,04
|4.300.675.682
|% 0,00
|
|AKFGY
|5,11
|419.978.912
|% 0,00
|
|AGHOL
|104,50
|175.897.873
|% 0,00
|
|AGYO
|5,44
|41.433.331
|% 0,00
|
|AKMGY
|76,70
|9.261.103
|% 0,00
|
|AKYHO
|3,04
|34.409.050
|% 0,00
|
|KRDMD
|17,70
|14.635.843.389
|% 0,00
|
|THYAO
|135,60
|9.349.278.315
|% 0,00
|
|EREGL
|42,58
|7.460.621.747
|% 0,00
|
|SISE
|40,36
|5.366.292.499
|% 0,00
|
|AKBNK
|16,23
|4.450.845.424
|% 0,00
|
|KRDMD
|17,70
|14.635.843.389
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,24
|4.255.227.323
|% 0,00
|
|ADESE
|1,83
|578.917.327
|% 0,00
|
|AKBNK
|16,23
|4.450.845.424
|% 0,00
|
|ISCTR
|10,21
|2.617.486.122
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6282
|18,6312
|% -0,02
|
|Euro
|19,4792
|19,4950
|% -0,09
|
|Sterlin
|22,5116
|22,6245
|% -0,15
|
|Frank
|19,6742
|19,7927
|% -0,14
|
|Riyal
|4,9409
|4,9657
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|0,57
|
|Altın Gr.
|1.061
|1.062
|0,18
|
|Cumhuriyet
|7.135
|7.243
|-44,00
|
|Tam
|7.144
|7.204
|4,00
|
|Yarım
|3.460
|3.522
|2,00
|
|Çeyrek
|1.735
|1.760
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,28
|22,32
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|13,36
|13,37
|0,06
|
|B. Petrol
|79,53
|79,53
|0,18
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57ATAGY
Yüzde 6.94 oranında artışla 5.24 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 188, 689 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, GUBRF, PGSUS
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 45, 24 artarak (% 1.04 ) 4, 380
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GLCVY, KSTUR, DGNMO, BARMA, DAGI, RHEAG, BRKSN, KRDMA, KRDMB, ERCB
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ALFAS, YESIL, PEKGY