***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
16.01.2023 16:30
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102602
BIST
18:055.208
En Yüksek
|Değişim
|: 4,47%
|| 222,81
|Açılış
|: 5.013
|
|Önceki Kapanış
|: 4.985
|
5.208
En Düşük
4.981
18:0518,7939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0116
|Açılış
|: 19,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1250
|
18,8094
En Düşük
18,7572
18:0520,3496
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0013
|Açılış
|: 20,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6900
|
20,4474
En Düşük
20,2982
18:051.157,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,61
|Açılış
|: 1.157,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.159,98
|
1.165,44
En Düşük
1.154,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GUBRF
|292,70
|1.581.976.398
|% 10,00
|
|SDTTR
|75,35
|352.904.622
|% 10,00
|
|ONCSM
|41,14
|3.144.207
|% 10,00
|
|ARMDA
|307,00
|20.493.441
|% 10,00
|
|HALKB
|11,88
|723.769.272
|% 10,00
|
|ATSYH
|118,80
|3.565.637
|% -5,56
|
|POLTK
|1.640,00
|105.582.902
|% -4,66
|
|IMASM
|263,20
|26.895.002
|% -4,29
|
|ULUFA
|7,39
|9.830.788
|% -3,27
|
|BALAT
|23,90
|1.110.606
|% -3,24
|
|THYAO
|144,40
|9.813.045.150
|% 7,20
|
|EREGL
|41,02
|5.253.564.776
|% 1,64
|
|KOZAL
|574,00
|5.053.843.602
|% 8,10
|
|KRDMD
|18,93
|4.576.792.368
|% 1,39
|
|TUPRS
|540,30
|4.553.359.673
|% 5,90
|
|EKGYO
|8,18
|4.508.677.325
|% 3,81
|
|ODAS
|8,97
|3.430.845.162
|% -2,92
|
|YKBNK
|9,73
|2.558.325.296
|% 5,65
|
|KRDMD
|18,93
|4.576.792.368
|% 1,39
|
|AKBNK
|17,27
|3.550.131.278
|% 4,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7895
|18,7939
|% 0,06
|
|Euro
|20,3390
|20,3496
|% -0,01
|
|Sterlin
|22,8404
|22,9550
|% -0,30
|
|Frank
|20,1944
|20,3160
|% -0,04
|
|Riyal
|4,9879
|5,0129
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.916
|-5,40
|
|Altın Gr.
|1.157
|1.157
|-2,54
|
|Cumhuriyet
|7.796
|7.914
|-62,00
|
|Tam
|7.836
|7.902
|92,00
|
|Yarım
|3.818
|3.867
|45,00
|
|Çeyrek
|1.915
|1.933
|22,00
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,21
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|14,63
|14,65
|-0,01
|
|B. Petrol
|84,59
|84,59
|-0,69
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59PAMEL
Yüzde 9.96 oranında artışla 262.70 lira fiyatla işlem gören hissede 83, 114 adet işlem
-
17:58TLMAN
Yüzde 9.96 oranında artışla 56.30 lira fiyatla işlem gören hissede 308, 256 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 167, 14 artarak (% 3.77 ) 4, 595
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KOZAA, AKCNS, OTTO, SOKE, UMPAS, VKING, SMRTG, CMBTN, KERVN, TLMAN
-
17:56
KNFRT, KOZAL, KTSKR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında